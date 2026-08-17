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El cine argentino cierra una semana fuerte con Yo, Narciso

El cine argentino vivió una gran semana: Yo, Narciso lideró la taquilla nacional y Moria Casán estrenó su serie en Netflix.

17 de agosto 2026 · 17:46hs
El cine argentino cierra una semana fuerte con Yo

El cine argentino cierra una semana fuerte con Yo, Narciso

La película argentina Yo, Narciso convocó a 154.245 espectadores entre el jueves y el domingo y se convirtió en el título nacional más visto en el cine de 2026. Adrián Suar produjo, coescribió, dirigió y coprotagonizó la cinta, que integra en su elenco a Natalia Oreiro y a Moria Casán, entre otros actores.

Un arranque histórico para el cine argentino

Yo, Narciso se estrenó el jueves 13 de agosto en 257 salas de todo el país y vendió 42.385 entradas en sus dos primeras jornadas, según los datos que releva Ultracine. Con ese arranque, ocupó el segundo lugar en la taquilla del fin de semana, tras Spider-Man: Un nuevo día, que en esos mismos días sumó cerca de 85.000 espectadores y acumula 2.250.000 desde su estreno. Ese jueves, Yo, Narciso se quedó con el 24,3% de las 70.000 entradas que se vendieron ese día en todo el país y superó a La Odisea, de Christopher Nolan, que sumó 11.000 localidades en 185 salas, y a El final de la calle Oak, que convocó a 4.500 espectadores en 148 salas.

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La comedia de Suar y Oreiro superó, ya con el acumulado de jueves a domingo, los 90.000 espectadores de La virgen de la tosquera, de Laura Casabé, y los 70.000 de Playa de lobos, hasta entonces los títulos nacionales más vistos del año. Con 154.245 asistentes, se convirtió en la película argentina más vista de 2026 en apenas cuatro días de exhibición.

Con esa marca, Yo, Narciso dejó atrás también a Mazel Tov, la comedia que Suar produjo y protagonizó en 2025 y que sumó 370.000 espectadores en toda su exhibición. El nuevo estreno se ubica ahora en el segundo puesto del ranking de películas argentinas más vistas entre 2025 y lo que va de 2026, detrás de Homo Argentum, que cumplió un año desde su estreno el 14 de agosto de 2025. El cine nacional no lograba un arranque de taquilla de esta magnitud desde el fenómeno de esa película, según los registros de fiscalización del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

De qué trata la película

La historia de Yo, Narciso sigue a Rocío, una profesora universitaria de sociología que escribe un libro sobre el narcisismo moderno y decide estudiar el fenómeno desde adentro. Para eso, elige como caso a Máximo, un cirujano plástico interpretado por Suar, y bajo una identidad falsa se hace pasar por paciente para observarlo sin ser descubierta. Las consultas terminan convertidas en citas. La película marca el reencuentro de Suar y Oreiro trece años después de Solamente vos. Pablo Solarz escribió el guion junto con Suar. Producida por Pampa Films y Preludio Producciones, con distribución de Buena Vista International, la cinta se filmó entre octubre y noviembre de 2025.

Moria Casán, con doble estreno

La coincidencia de fechas sumó otro atractivo a la semana para parte del elenco de la película. Moria Casán, quien integra el reparto de Yo, Narciso, estrenó el viernes 14 de agosto su propia serie biográfica en Netflix. Moria, con ocho episodios dirigidos y escritos por Javier Van de Couter, recorre distintas etapas de la vida de la vedette a través de las actuaciones de Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes la interpretan en distintos momentos de su historia. El elenco también incluye a Marco Antonio Caponi, Rafael Ferro y Luis Machín, entre otros.

La producción, realizada por About Entertainment para Netflix, se filmó entre octubre de 2025 y enero de 2026 en Mar del Plata y Buenos Aires. La serie llegó a la plataforma dos días antes de que Casán cumpliera 80 años y propone un recorrido no cronológico por su carrera, desde sus inicios en el teatro de revista de la década del 70 hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

Entre el estreno cinematográfico de Yo, Narciso y el desembarco de Moria en Netflix, la semana del 13 de agosto reunió dos producciones nacionales con un denominador común, el propio elenco, y dejó al cine y a la televisión argentinos con dos de sus mayores exposiciones del año.

Cine Película Adrián Suar Moria Casán
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