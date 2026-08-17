El relevamiento de CAME registró 1.074.171 turistas y un impacto de $245.907 millones. En Entre Ríos, Villa Elisa tuvo 86% de ocupación y Federación, 65%.

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo.

El fin de semana largo por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín dejó un mayor movimiento de turistas en el país, aunque con estadías más cortas y un menor nivel de gasto. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.074.171 personas se movilizaron durante los tres días y generaron un impacto económico de $245.907 millones.

En Entre Ríos, el balance mostró un buen movimiento turístico, especialmente en los destinos termales y de naturaleza, además de aquellos que ofrecieron ferias, propuestas gastronómicas, actividades culturales y encuentros deportivos.

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Entre los principales niveles de ocupación se destacaron Villa Elisa, que alcanzó el 86%, y Federación, con el 65%. También registraron movimiento Paraná, Colón, Gualeguaychú, Concordia, La Paz, Victoria, San José y Concepción del Uruguay.

Más viajeros, pero estadías más breves

El relevamiento de CAME indicó que la cantidad de turistas creció 24,2% respecto de 2023, último año en el que esta fecha configuró un fin de semana largo comparable. En aquella oportunidad se habían movilizado 865.177 personas.

Sin embargo, el incremento en la cantidad de viajeros no se tradujo en un mayor consumo. La estadía promedio pasó de 2,3 a dos días, una reducción del 13%, mientras que el gasto promedio diario por turista se ubicó en $114.464 y resultó 13,2% inferior, a precios constantes, al registrado en 2023.

De esta manera, el gasto total mostró una caída real del 6,3% frente a aquel antecedente. CAME señaló que durante 2026 se mantiene una tendencia hacia viajes más cortos, decisiones tomadas sobre la fecha y un consumo más selectivo.

Los destinos que combinaron naturaleza, termalismo, nieve, eventos convocantes y propuestas culturales y deportivas fueron los que concentraron mayor movimiento. Entre ellos aparecieron Bariloche, Tandil, Jujuy, Termas de Río Hondo, algunos puntos de Entre Ríos y destinos de la cordillera.

Una amplia agenda en Entre Ríos

En la provincia, la agenda de actividades fue uno de los principales factores que impulsaron el movimiento. En Paraná se desarrolló la Feria del Libro Paraná Lee, además de paseos guiados, recorridos en bus turístico, propuestas culturales y actividades en la Reserva Natural Islote Curupí.

Gualeguaychú tuvo como atractivos el Festival de Carnes y la Copa Argentina de Asadores, desarrollados en Pueblo Belgrano, además de la Expo Freak “Dark Edition” y actividades por el Día del Niño.

Valle María sumó la Competencia Deportiva de Orientación Entrerriana y un Encuentro Rodantero, mientras que Federal recibió la Exposición de Ganadería, Industria y Comercio. En Villaguay se desarrollaron el Campeonato Entrerriano de Karting, un torneo binacional de newcom, una jineteada y otros encuentros deportivos.

En la región de Tierra de Palmares, Colón, Villa Elisa y San José combinaron la oferta termal y natural con ferias, teatro, visitas a establecimientos rurales, bodegas y propuestas gastronómicas.

La Paz, en tanto, ofreció pesca deportiva, paseos náuticos, termas, tango y visitas a viñedos. Victoria incorporó actividades de senderismo, bicicleta, kayak, karting y propuestas culturales.

En Concordia se desarrollaron recorridos históricos y ferroviarios, actividades en el Castillo San Carlos y otras alternativas recreativas. Santa Elena, Ubajay, La Picada y Rincón del Doll también reforzaron la oferta vinculada con el turismo activo y la naturaleza.

El impulso del turismo de cercanía

Otro dato destacado por CAME fue el movimiento del transporte hacia Entre Ríos. Según el relevamiento, los servicios regulares de ómnibus desde Buenos Aires y Córdoba tuvieron una alta demanda y debieron incorporarse unidades de refuerzo.

El comportamiento reflejó la importancia del turismo de cercanía durante el fin de semana largo, con visitantes que optaron por destinos próximos y estadías breves.

A esta oferta se sumó el enoturismo, con bodegas y viñedos distribuidos en distintas localidades de la provincia. Las visitas guiadas, degustaciones y experiencias entre viñedos complementaron las propuestas tradicionales de termas, ríos y naturaleza.

Así, Entre Ríos logró sostener un buen nivel de movimiento turístico en un contexto nacional caracterizado por una mayor cantidad de viajeros, pero también por un menor tiempo de permanencia y un consumo más moderado.