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Paraná: un camión volcó en el Acceso Norte bajo una lluvia torrencial

Un camión volcó este lunes al mediodía en el Acceso Norte de Paraná bajo una intensa lluvia, lo que provocó el derrame de su carga.

17 de agosto 2026 · 13:55hs
Foto: Bomberos.

Foto: Bomberos.
Foto: Bomberos.

Foto: Bomberos.

Este lunes al mediodía, un camión de gran porte protagonizó un vuelco en el Acceso Norte de la ciudad de Paraná. El siniestro se produjo en la bajada de la Circunvalación que conecta con la Ruta Nacional 12, a la altura de Colonia Avellaneda, en momentos en que se registraba una lluvia torrencial.

Como consecuencia del impacto, el vehículo quedó volcado sobre la calzada y parte de su mercadería terminó desparramada contra el guardarraíl que divide los sentidos de circulación.

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Esta situación generó importantes complicaciones para el tránsito, ya que la presencia del transporte y la carga en la ruta se sumaron a las condiciones de visibilidad reducida provocadas por las intensas precipitaciones.

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En el lugar trabajaron efectivos policiales para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes, junto a personal de Bomberos Voluntarios de Paraná. Entre las principales hipótesis que se manejan sobre el origen del vuelco se encuentran el desplazamiento de la carga, la velocidad al tomar la curva y el estado del pavimento mojado por la lluvia.

Paraná vuelco Lluvia
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