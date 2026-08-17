Independiente retornó a la victoria tras una semana caótica

Derrotó 3 a 1 a Lanús en condición de visitante. La victoria de Independiente marcó el final de una serie adversa de tres derrotas en serie.

Independiente, bajo la atenta mirada de su flamante entrenador Jadson Viera, retornó este lunes al triunfo tras tres derrotas en serie al superar 3 a 1 a Lanús, en condición de visitante, en la continuidad de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

Lautaro Millán fue la gran figura del equipo que fue dirigido, de manera interina, por la dupla técnica Carlos Matheu-Eduardo Tuzzio. El juvenil mediocampista abrió el marcador en el estadio Ciudad de Lanús a los 37 minutos.

Jadson Viera es uno de los candidatos a dirigir a Independiente

GOLAZO DE MILLÁN PARA INDEPENDIENTE



El travesaño, otra vez, salvó el cero, el Rojo intentó otra vez y encontró el gol ante Lanús.



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En los primeros pasajes del complemento Millán apareció nuevamente en escena para estirar cifras.

ERROR DE LANÚS Y SEGUNDO PARA INDEPENDIENTE



El Granate salió tocando en el fondo, Millán presionó y encontró la pelota para marcar otra vez.



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El Granate reaccionó al descontar a los 50' por intermedio de Allan Wlk.

¡PARTIDAZO EN EL SUR!



Allan Wlk descontó para Lanús y se pone a tiro de Independiente#LPFxTNTSports



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Independiente respiró profundo a los 93' cuando Maximiliano Gutiérrez decretó el 3-1 final.

GUTIERREZ METIÓ EL TERCERO DE INDEPENDIENTE



Maximiliano Gutierrez recibió solo en la puerta del área y liquidó el partido.



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Esta victoria ubicó al Rojo en el tercer puesto de la Zona B.

Como sigue el camino de Independiente y Lanús

En la próxima fecha, el Granate recibirá a Argentinos Juniors. Este juego fue programado para el lunes 24 a las 21.15en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. Mientras que el Rojo será local de Independiente Rivadavia el próximo sábado a las 18.30 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.