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Independiente retornó a la victoria tras una semana caótica

Derrotó 3 a 1 a Lanús en condición de visitante. La victoria de Independiente marcó el final de una serie adversa de tres derrotas en serie.

17 de agosto 2026 · 20:09hs
Independiente retornó a la victoria tras una semana caótica

Independiente, bajo la atenta mirada de su flamante entrenador Jadson Viera, retornó este lunes al triunfo tras tres derrotas en serie al superar 3 a 1 a Lanús, en condición de visitante, en la continuidad de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

Lautaro Millán fue la gran figura del equipo que fue dirigido, de manera interina, por la dupla técnica Carlos Matheu-Eduardo Tuzzio. El juvenil mediocampista abrió el marcador en el estadio Ciudad de Lanús a los 37 minutos.

Independiente busca entrenador.

Jadson Viera es uno de los candidatos a dirigir a Independiente

Gustavo Quinteros fue despedido de Independiente.

Gustavo Quinteros fue despedido de Independiente

En los primeros pasajes del complemento Millán apareció nuevamente en escena para estirar cifras.

El Granate reaccionó al descontar a los 50' por intermedio de Allan Wlk.

Independiente respiró profundo a los 93' cuando Maximiliano Gutiérrez decretó el 3-1 final.

Esta victoria ubicó al Rojo en el tercer puesto de la Zona B.

Como sigue el camino de Independiente y Lanús

En la próxima fecha, el Granate recibirá a Argentinos Juniors. Este juego fue programado para el lunes 24 a las 21.15en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. Mientras que el Rojo será local de Independiente Rivadavia el próximo sábado a las 18.30 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Independiente Lanús Torneo Clausura
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