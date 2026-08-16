Paraná Lee: 180 emprendedores, artesanos y gastronómicos participan de la Feria del Libertador.

La propuesta acompaña la 14ª edición de Paraná Lee y ofrece paseo y venta hasta el lunes, de 10 a 20, en el marco del fin de semana largo.

En el marco de la 14ª edición de la Feria del Libro Paraná Lee, la Municipalidad de Paraná lleva adelante la Feria del Libertador, un espacio que reúne a 180 emprendedores, artesanos y gastronómicos locales.

La propuesta, que transita su tercera edición, se desarrolla hasta el lunes inclusive, de 10 a 20, y busca generar nuevas oportunidades de comercialización para productores y emprendedores de la ciudad, además de ofrecer una alternativa de paseo para vecinos y visitantes durante el fin de semana largo.

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El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que la iniciativa forma parte de la política de promoción de la comercialización impulsada por la gestión de la intendenta Rosario Romero.

“Es parte de una muy activa política de comercialización que propone la gestión de Rosario Romero”, sostuvo el funcionario, y señaló que la expectativa es que quienes concurran a la Feria del Libro también recorran la Feria del Libertador.

En ese sentido, Bustamante remarcó que la propuesta tiene dos destinatarios principales. Por un lado, los 180 emprendedores, gastronómicos y artesanos que participan y encuentran allí un espacio para ofrecer sus productos. Por otro, los paranaenses, turistas y excursionistas que llegan a la ciudad durante el fin de semana largo, quienes pueden acceder a productos elaborados localmente.

“Queremos ayudar a la consolidación y crecimiento de nuestros emprendedores locales”, afirmó Bustamante.

Más propuestas durante el fin de semana largo

La Feria del Libertador se complementa con otras actividades impulsadas por el municipio. Entre ellas se encuentra el Paseo Matero, ubicado frente a la Plaza Petit Pisant.

También se desarrollan propuestas culturales y gastronómicas en el Mercado Sud y en la Feria de Salta y Nogoyá, en el marco del ciclo Sabores de la Feria. Además, como todos los domingos, funciona la Feria Periurbana en el Parque Botánico Leandro Alem.

El antecedente de la Feria de Invierno

Bustamante también destacó el impacto que tienen estos espacios de comercialización en la economía local y en el sostenimiento de los emprendimientos.

Como antecedente, mencionó la Feria de Invierno realizada durante las vacaciones de julio en la costanera de Paraná. Según una medición de impacto económico, aquella propuesta generó $602 millones en ventas directas.

“Sabemos que estos espacios son muy demandados, muy buscados y, por supuesto, tienen mucho que ver con la dinámica del movimiento económico de la ciudad y con el crecimiento de nuestros emprendedores”, concluyó el funcionario.