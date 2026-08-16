Paraná Lee ofreció presentaciones, conversatorios, talleres y propuestas para infancias, con autores locales y nacionales en la Sala Mayo. Sigue este domingo.

Paraná Lee reunió a escritores y lectores en una jornada de charlas, literatura y encuentros.

La Feria del Libro Paraná Lee tuvo este sábado una jornada marcada por la participación de escritores, lectores y visitantes, con una variada programación que incluyó presentaciones de libros, conversatorios, talleres, recorridos literarios y propuestas para las infancias. El encuentro se desarrolla en la Sala Mayo y continuará este domingo con nuevas actividades, entre ellas el conversatorio “El umbral de lo humano” , a cargo del actor paranaense Mauricio Dayub.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la diversidad de propuestas que ofrece esta edición y valoró especialmente la presencia de contenidos vinculados con la ciencia, la literatura y la producción de autores entrerrianos.

Entre las actividades de la jornada mencionó el conversatorio “El cerebro: un órgano eterno, en los umbrales de la pasión”, protagonizado por el científico y divulgador Diego Golombek. Romero resaltó el interés que despierta la neurociencia y sostuvo que este tipo de contenidos deben tener un lugar en las propuestas culturales de la ciudad.

“Conocer más qué pasa en nuestro cerebro y cómo eso incide a lo largo de la vida es muy interesante”, señaló la intendenta, quien consideró que la incorporación de la ciencia a las ferias culturales permite ampliar las posibilidades de acercamiento del público al conocimiento.

Romero también destacó la presentación de “El silbido del fuego”, de la escritora paranaense Belén Zavallo, y la participación de autores entrerrianos. En ese sentido, valoró especialmente la respuesta del público ante la propuesta poética de la escritora local.

Autores entrerrianos

Uno de los espacios destacados de la tarde fue la mesa de autores entrerrianos, destinada a visibilizar la producción literaria de la provincia y favorecer el intercambio entre escritores y lectores.

Participaron Mariana Bolzán, de Paraná; Paula Galansky, de Concordia; y Matías Aldaz, de Federación, con la moderación de Washington Atencio.

Bolzán resaltó la importancia de generar este tipo de encuentros en un escenario complejo para el sector editorial. “Un movimiento así para una feria es fundamental. Es un contexto muy adverso para los libros en general y para quienes escribimos también”, sostuvo.

Literatura, ciencia y cultura

La programación incluyó tres conversatorios con reconocidos escritores y referentes de distintas disciplinas.

En “A llorar a la llorería”, el periodista y escritor Martín Sivak presentó su libro, una obra que reúne tres historias relacionadas con una separación, la muerte de su madre y un viaje por América Latina. La charla fue moderada por Florencia Gómez.

Sivak explicó que el libro busca amalgamar relatos que, en principio, parecen inconexos y también se refirió a la situación actual del periodismo. Además, reivindicó la lectura como una posibilidad de desconexión y como una herramienta para descubrir otros mundos.

El segundo conversatorio estuvo a cargo de Diego Golombek, quien presentó “El cerebro: un órgano eterno, en los umbrales de la pasión”. El biólogo, investigador y divulgador científico abordó la relación entre cerebro, cultura y literatura.

Golombek señaló que la propuesta buscó compartir su interés por comprender aquello que influye en las preferencias, las emociones y las experiencias humanas. También destacó el papel de las ferias como espacios capaces de despertar nuevas pasiones a través de los libros y del intercambio entre lectores.

El cierre estuvo protagonizado por el escritor Pedro Mairal, quien participó del conversatorio “Maniobras de la pasión”, moderado por Oscar Londero. Durante el encuentro, Mairal dialogó con el público sobre su obra y sobre el vínculo entre quienes escriben y quienes leen.

“Uno escribe en soledad, por eso ver que los textos llegan a la imaginación de la gente es lo mejor”, expresó.

El escritor también reivindicó el papel del Estado en la promoción cultural y destacó la importancia de generar espacios que acerquen los libros a nuevos públicos.

Libros, poesía y propuestas para todas las edades

La jornada incluyó además numerosas presentaciones de libros. Fabián Reato presentó “Toda esa gente sola”, una obra integrada por ocho cuentos que recorren distintos registros, entre ellos el fantástico y el realista.

El escritor destacó la convocatoria y consideró que la presencia del público demuestra la vigencia del libro físico y de la lectura. También remarcó la importancia del acompañamiento estatal para sostener este tipo de encuentros culturales.

Otro de los momentos de la jornada estuvo dedicado a Juan L. Ortiz, al cumplirse 130 años de su nacimiento. El recorrido literario destinado a infancias y adolescencias estuvo a cargo del licenciado en Comunicación Social Alexis Chausovsky y fue impulsado por la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná.

La propuesta permitió acercar la obra del poeta entrerriano a nuevos lectores mediante lecturas y recorridos por distintos espacios.

Por su parte, Jesuana Aizcorbe presentó “Cambio y fuera”, una novela de no ficción que reconstruye la vida de una científica argentina trans fallecida en 2018. La autora valoró el desarrollo de la Feria como un espacio que favorece el encuentro entre escritores y lectores y contribuye a promover la lectura.

También se presentó “El silbido del fuego”, de Belén Zavallo. El libro reúne poemas vinculados con el cuerpo femenino, la maternidad y los mandatos sociales.

La escritora destacó el valor de las ferias como espacios de pausa, imaginación, encuentro y visibilidad cultural, y calificó como conmovedora la presentación realizada durante la jornada.

A estas propuestas se sumaron talleres, actividades artísticas, espacios destinados a las infancias y recorridos literarios, en una programación que convirtió al libro en punto de partida para el diálogo, la imaginación y el encuentro.

Paraná Lee continuará este domingo en la Sala Mayo, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita, nuevas presentaciones, actividades y encuentros con autores.