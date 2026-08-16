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Paraná realizará una vigilia en homenaje a San Martín

Este domingo se realizará una vigilia en vísperas de un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

16 de agosto 2026 · 11:32hs
Paraná realizará una vigiliaen homenaje a San Martín

Paraná realizará una vigiliaen homenaje a San Martín

La Asociación Cultural Sanmartiniana Tambor de la Libertad realizará este domingo 16 de agosto una vigilia en vísperas de un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La actividad será desde las 23, en el Monumento al Libertador, ubicado en calle Martiniano Leguizamón, y estará abierta a toda la familia.

La Asociación Cultural Sanmartiniana Tambor de la Libertad llevará adelante este domingo una nueva vigilia sanmartiniana en Paraná, con el objetivo de homenajear al General José de San Martín y, al mismo tiempo, recuperar y poner en valor un espacio histórico de la ciudad.

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En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Gabriel Garay, policía sanmartiniano e integrante de la asociación, explicó que será la segunda vez que la institución organiza una actividad de estas características en la capital entrerriana.

LEER MÁS: Tambor de la Libertad: en mula por la ruta de José de San Martín

“Nosotros llegamos a Paraná para hacer cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que no se hacen en Paraná”, señaló Garay, quien destacó la decisión de realizar la vigilia al aire libre y en un lugar que, según explicó, posee un particular valor histórico. La actividad comenzará a las 23, en vísperas del 17 de agosto, en el Monumento al Libertador ubicado en el Rosedal, sobre calle Martiniano Leguizamón. Para Garay, se trata de un sitio que merece ser conocido y reconocido por los paranaenses.

Acto conmemorativo

“Lo hacemos en el Rosedal, donde está ubicado el primer homenaje público al Libertador San Martín. Lo mandó a construir el general Urquiza a menos de un año de su fallecimiento”, relató.

El integrante de la Asociación Cultural Sanmartiniana Tambor de la Libertad remarcó que ese dato histórico no es ampliamente conocido y que uno de los objetivos de la institución es contribuir a su difusión. En ese sentido, contó que trabajan con charlas en escuelas y distintas actividades para acercar la figura de San Martín a las nuevas generaciones. La vigilia tendrá además propuestas pensadas para compartir en familia.

Durante la noche se ofrecerá chocolate caliente y tortas fritas para quienes se acerquen a participar del homenaje, además de banderas argentinas.

“Son cosas que quedan grabadas en la memoria de los chicos cuando algo los sorprende y es algo grato. Eso es lo que estamos haciendo nosotros: estamos sembrando patria en el futuro de nuestro país”, sostuvo Garay.

La propuesta también contará con una representación especial. Según adelantó el policía sanmartiniano, por primera vez participarán actores caracterizados como el General San Martín y el sargento Cabral, ambos a caballo.

“Vamos a representar al General San Martín con su uniforme y al sargento Cabral también con su uniforme correspondiente, en un caballo, para que venga y le deje un mensaje a los paranaenses, al público presente”, explicó.

Luego del acto, los presentes podrán fotografiarse junto a los personajes que participarán de la representación, extendiendo la actividad hasta aproximadamente la 1 de la madrugada. Desde la Asociación Cultural Sanmartiniana Tambor de la Libertad invitaron a los paranaenses a participar de la vigilia y compartir un momento de homenaje en la víspera del 17 de agosto.

La actividad se desarrollará este domingo 16 de agosto desde las 23, en el Monumento al Libertador, ubicado en el Rosedal, sobre calle Martiniano Leguizamón, y tendrá entrada libre y estará abierta a toda la comunidad.

“Estamos sembrando patria en el futuro de nuestro país”, resumió Garay al referirse al sentido de una propuesta que busca mantener viva la memoria del Libertador y acercarla especialmente a los más chicos.

San Martín vigilia acto Libertador San Martín
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