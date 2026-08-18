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Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

La Justicia investiga la agresión a los futbolistas Alan Sosa y Facundo Díaz en las inmediaciones del estadio de Patronato.

18 de agosto 2026 · 10:14hs
Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

En el marco de una investigación por lesiones y amenazas contra integrantes del plantel profesional del Club Patronato, personal policial llevó a cabo este martes un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Batalla de Cepeda. Se trata de la vivienda de Alan Barrientos, de 26 años, hijo de Petaco, conocido exjefe de la barra fallecido en 2025. El operativo, vinculado a los hechos de violencia ocurridos tras el reciente partido contra Colón, arrojó resultados positivos con el secuestro de tres teléfonos celulares y una tarjeta de memoria, elementos que serán clave para el avance de la causa.

El procedimiento se originó luego de que los futbolistas Alan Sosa (capitán) y Facundo Díaz fueran agredidos físicamente en las inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella. El ataque se produjo tras el regreso del equipo a la capital entrerriana, luego de sufrir una derrota por 3 a 0 en Santa Fe. Uno de los jugadores afectados relató la gravedad de la situación al declarar que fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma.

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Apuntan a Barrientos

Según las primeras informaciones, la agresión habría contado con la participación de una gran parte de la barra del conjunto de Paraná, presuntamente bajo el liderazgo de Alan Barrientos, quien ya ha sido señalado en episodios de violencia anteriores.

Como parte de las acciones judiciales, la policía notificó formalmente a un hombre sobre la imposición de medidas restrictivas de acercamiento, las cuales le prohíben aproximarse tanto a la institución deportiva como a los jugadores del plantel. Por su parte, el Club Patronato manifestó su firme rechazo a estos episodios de violencia, mientras la justicia continúa con las pericias de los elementos incautados para identificar a todos los responsables.

Patronato jugadores Allanamiento agresión
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