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El desgarrador relato de un ex-Pumas al cerrar su fábrica: "Piensen antes de votar"

Santiago Phelan, ex jugador y entrenador de Los Pumas, cerró su fábrica textil frente al escenario económico. "Son 50 años tirado a la basura", indicó.

18 de agosto 2026 · 09:25hs
El desgarrador relato de un ex-Pumas al cerrar su fábrica: Piensen antes de votar

El ex jugador y entrenador de Los Pumas, Santiago Phelan, junto a su socio en la textil Will Der, Armando Anasal, tuvieron que anunciarles este viernes a los 120 trabajadores de la fábrica textil el cierre de la empresa frente al descalabro económico.

Will Der producía indumentaria deportiva para marcas como Adidas, Puma, Fila y New Balance pero no se pudo sostener ante la apertura indiscriminada de importaciones que afectan a todo el rubro. La decisión de los dueños fue bajar las persianas de las plantas que tienen en Las Flores y en General Pacheco.

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"Ya no da para más, cada vez estamos más embarrados y endeudados con más quilombos. Los planes de trabajo desaparecieron, fui a buscar empresas de minería, de otros rubros para hacer mamelucos, aunque sea, tapando agujeros que mostraban el poco trabajo que hay. Mucho de lo importado que está reemplazando a lo nacional y mucho de lo que no consumen las marcas y no hay reposición, todo eso nos mata. Empieza a haber pedidos, pero para el año que viene enero, febrero y marzo; estamos en agosto y ahora no hay laburo"., señaló el "Tati".

"Creo que es una realidad país, ya venimos hace un año y medio buscándole la vuelta, vendiendo los cheques nos pagan a 150 días, con cheques rechazados. Si yo viera una luz me animo a seguir, pero lo que viene es peor, todas las empresas están cerrando y las marcas no compran no hay manera de poder continuar. Cambió la forma de trabajar. Lamentablemente, tenemos que cerrar la fábrica, el lunes no vengan", añadió.

La sentencia de Armando Anasal, socio de Santiago Phelan

Anasal, uno de los socios de Will Der S.A., también se dirigió a los trabajadores y remarcó: "La política digita nuestras vidas, digita el futuro de todos y nada depende de nosotros. Son 50 años tirados a la basura porque no puedo llegar a nada. Ustedes creen que soy una mierda, pero créanme, la política nos hundió".

"Si la mitad de la gente votó esta forma de vida, seguro que entre ustedes hay 50 que lo votaron, solo les pido que piensen la próxima vez que voten porque la vida es política y la política nos hundió", añadió con un tono crítico hacia el Gobierno de turno.

pumas Santiago Phelan fábrica
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