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Empleados municipales repartieron golosinas durante la jornada de recolección en Paraná

A pesar de las condiciones climáticas, empleados de la Municipalidad de Paraná repartieron golosinas a los vecinos por el Día del Niño. Gran gesto.

17 de agosto 2026 · 22:24hs
Carlos Pautasso

Carlos Pautasso, Jorge “El Pajaroo” Retamozo y Germán Martínez fueron algunos de los empleados que participaron de esta particular jornada.

En una jornada marcada por las condiciones climáticas adversas, un grupo de empleados de la Municipalidad de Paraná volvió a poner de manifiesto el compromiso y la solidaridad que caracteriza su trabajo cotidiano. Durante el recorrido de la recolección de residuos, los trabajadores tuvieron un gesto especial con los vecinos y, con motivo del Día del Niño, repartieron caramelos y golosinas a los más chicos, llevando un momento de alegría en medio de la jornada laboral.

Las imágenes fueron enviadas a nuestra redacción por los propios trabajadores municipales, quienes destacaron que, pese al mal tiempo, decidieron mantener la iniciativa y brindar lo mejor de sí, como lo vienen haciendo año tras año.

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Los tres empleados de la Municipalidad de Paraná

Carlos Pautasso, Jorge “El Pajaroo” Retamozo y Germán Martínez fueron algunos de los trabajadores que participaron de esta particular jornada, realizada, según remarcaron, “a todo pulmón”.

La actividad refleja además el vínculo cotidiano que los trabajadores de recolección mantienen con los vecinos de Paraná, en una tarea que continúa desarrollándose incluso ante las dificultades climáticas.

“Podrán imitarnos, pero igualarnos jamás”, expresaron los trabajadores al compartir las fotografías de la jornada, dejando en claro el orgullo por una iniciativa que, más allá de las golosinas, tuvo como objetivo regalar sonrisas y compartir un momento especial con los niños.

Empleados Municipales Paraná recolección de residuos
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