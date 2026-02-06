Uno Entre Rios | Policiales | Colón

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Personal de la Prefectura Naval Argentina rescató a cuatro personas tras el vuelco de una embarcación en el río Uruguay, a la altura de Colón.

6 de febrero 2026 · 12:57hs
Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Personal de la Prefectura Naval Argentina rescató a cuatro personas tras el vuelco de la embarcación en la que navegaban sobre las aguas del río Uruguay, en inmediaciones de la localidad entrerriana de Colón.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 215, en cercanías de la Punta Norte – Islas de Hornos, cuando se recibió un aviso a la línea de Emergencias Náuticas 106, alertando sobre una embarcación con personas a bordo que había sufrido un vuelco próximo al canal de navegación.

golpe al microtrafico en colon: allanamiento y un detenido

Golpe al microtráfico en Colón: allanamiento y un detenido

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Ante la situación, se desplegó de manera inmediata un operativo de búsqueda y rescate, con medios fluviales y terrestres hacia la zona. Al arribar al lugar, los integrantes de la Autoridad Marítima nacional constataron que se trataba de un bote motor en posición de vuelta campana, logrando rescatar de las aguas a cuatro tripulantes, tres de nacionalidad uruguaya y uno argentino, quienes se encontraban en aparente buen estado de salud.

LEER MÁS: Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Atención médica

Posteriormente, se hizo presente personal de la Prefectura Nacional Naval de Paysandú, perteneciente a la República Oriental del Uruguay, quienes realizaron el traslado de las personas hacia la costa uruguaya para que recibieran atención médica.

Asimismo, se procedió a la extracción y traslado de la embarcación, de bandera uruguaya, sin detectar manchas de hidrocarburos ni otros elementos contaminantes en el área, descartando riesgos para el ambiente.

Colón prefectura Río Uruguay
Noticias relacionadas
abel pintos encabeza la venta de plateas para la fiesta nacional de la artesania 2026

Abel Pintos encabeza la venta de plateas para la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026

patronato cruzara el tunel para medirse ante colon

Patronato cruzará el túnel para medirse ante Colón

con un qr, la policia pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

La camioneta que se secuestró en Cerrito por el caso del cuerpo calcinado dentro de un auto.

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Coti destacó la cultura argentina en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate

Coti destacó la cultura argentina en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate

Un investigador del CONICET será el primer presidente argentino de la Sociedad Americana de Microbiología

Un investigador del CONICET será el primer presidente argentino de la Sociedad Americana de Microbiología

Se agrava la grieta: disminuyó el comercio de Argentina con Brasil

Se agrava la grieta: disminuyó el comercio de Argentina con Brasil

Ultimo Momento
Coti destacó la cultura argentina en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate

Coti destacó la cultura argentina en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate

Un investigador del CONICET será el primer presidente argentino de la Sociedad Americana de Microbiología

Un investigador del CONICET será el primer presidente argentino de la Sociedad Americana de Microbiología

Se agrava la grieta: disminuyó el comercio de Argentina con Brasil

Se agrava la grieta: disminuyó el comercio de Argentina con Brasil

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

El Carnaval de Concordia se prepara para vivir su tercera noche

El Carnaval de Concordia se prepara para vivir su tercera noche

Policiales
Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Ovación
Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto

"Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto"

Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar a la gente en el Parque Urquiza

Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar a la gente en el Parque Urquiza

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

La provincia
Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Dejanos tu comentario