Premate 2026: se conocieron los ganadores que subirán al escenario mayor.

El Certamen Premate 2026 definió a los artistas que se presentarán en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Mate, con danza, música y nuevos géneros.

Entre el miércoles y el jueves se desarrolló la instancia final del Certamen Premate 2026 en inmediaciones de Sala Mayo , en la ciudad de Paraná, como antesala de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, que comenzará este viernes.

Durante ambas jornadas, artistas de distintos puntos de la región presentaron sus propuestas musicales y coreográficas ante el jurado con el objetivo de acceder al escenario principal de uno de los eventos culturales más importantes del litoral argentino.

El Premate 2026 definió a sus artistas para la Fiesta Nacional del Mate

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario UNO de Entre Ríos (@unoentrerios)

La primera jornada estuvo dedicada íntegramente a la danza, y permitió conocer a los ganadores en cada una de sus categorías. En Conjunto de danza, fueron seleccionados la Escuela de Danzas Folclóricas La Fortinera y el Estudio Mariana Retamar. En la categoría Pareja de baile, se destacaron las duplas integradas por Paula Insaurralde y Cristian Álvarez, y Jennifer Anahí Frickel y Matías Nahuel Retamar, quienes sobresalieron por su técnica, interpretación y propuesta escénica.

El jueves fue el turno de la música, jornada que además marcó un hecho histórico para el certamen con la incorporación oficial del Rock y Pop Nacional dentro de la Fiesta Nacional del Mate, ampliando así la diversidad artística y generacional del evento.

En la categoría Rock/Pop Nacional, el reconocimiento principal fue para Maniquí y La Tercera Fase del Plan. En Folklore/Tango, los proyectos destacados fueron Bembé y Yunta Mambo, mientras que en Cumbia/Tropical el jurado distinguió a Joel Palavecino y Pont a Bailar.

El jurado evaluó cada presentación en base a criterios técnicos y artísticos, priorizando la originalidad, la calidad interpretativa y la presencia escénica. Los artistas participaron respetando las características de las propuestas con las que habían sido previamente seleccionados en las instancias anteriores del certamen.

Como reconocimiento, los ganadores de cada categoría recibieron un premio en concepto de caché artístico, un certificado otorgado por la Municipalidad de Paraná y la posibilidad de presentarse en el escenario mayor de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, consolidando así una valiosa vidriera para la difusión del talento regional.