Se agrava la grieta: disminuyó el comercio de Argentina con Brasil

Según el informe de intercambio bilateral de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), se registró una caída interanual (por cuarto mes consecutivo) del 19,8%, impulsado por la baja de las exportaciones y las importaciones del comercio entre Argentina y Brasil.

De acuerdo a los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el intercambio entre Argentina y Brasil fue de U$S 1681 millones en el primer mes del año, un 19,8% inferior al valor obtenido en el mismo período de 2025, cuando había sido de U$S 2097 millones.

Las ventas argentinas a Brasil cayeron en enero de 2026 un 13,5% con respecto a enero de 2025 (séptimo mes consecutivo con baja) al sumar U$S 766 millones, mientras que disminuyeron 28,2% respecto a diciembre de 2025. Por su parte, las importaciones desde aquel país fueron de U$S 915 millones, lo que significa una baja interanual del 24,5% (tercera caída consecutiva) y una reducción del 12,2% respecto a diciembre de 2025.

Importaciones y exportaciones

El saldo comercial entre ambos países fue en enero fue deficitario para Argentina por U$S 149 millones (lo que implicó un regreso al saldo negativo, luego de mostrar superávit en diciembre de 2025). De esta forma, 2026 comenzó igual que el año 2025, con saldo deficitario, aunque de menor cuantía: en 2025 el saldo negativo había sido de U$S 326 millones, mientras en 2026 el valor deficitario fue de menos de la mitad.

La baja interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de enero (13,5%) correspondió principalmente a la caída de trigo y centeno, vehículos automotores de pasajeros, leche, crema de leche y lácteos, polímeros de etileno y vehículos automotores de mercaderías, mientras que la caída interanual de las importaciones argentinas (24,5%) se explicó, principalmente, por la disminución de partes y accesorios vehículos automotores, vehículos automotores de pasajeros, vehículos automóviles para transporte de mercaderías, papel y cartón y minerales de hierro y sus concentrados.

Saldo

Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 5755 millones) y Estados Unidos (U$S 3068 millones) y Alemania (U$S 1101 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 6472 millones) y Estados Unidos (U$S 2400 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo disminuyeron 1% en enero de 2026 con respecto a 2025, al pasar de U$S 25.398 millones a U$S 25.153 millones. Por su parte, las importaciones bajaron 9,8% con respecto a enero de 2025, al pasar de U$S 23.061 millones a U$S 20.810 millones. De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario en U$S 4343 millones, logrando que su saldo con el mundo mantenga el signo positivo por undécimo mes consecutivo.