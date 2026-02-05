Uno Entre Rios | El País | Ley Penal Juvenil

El oficialismo lleva la Ley Penal Juvenil al recinto de Diputados el jueves 12

El oficialismo avanzará de manera exprés con la Ley Penal Juvenil, mientras la oposición critica el cronograma y aún no se acuerda el contenido.

5 de febrero 2026 · 10:30hs
El oficialismo lleva la Ley Penal Juvenil al recinto de Diputados el jueves 12

El oficialismo en la Cámara de Diputados definió el cronograma para avanzar con la Ley Penal Juvenil, con la constitución de comisiones el martes 10 de febrero, el plenario para firmar el despacho el miércoles 11 y una sesión extraordinaria dedicada al tema el jueves 12. La reunión contó con la presencia de los presidentes de todos los bloques y se realizó en el despacho de Martín Menem, con la participación de funcionarios clave como Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado.

Estuvieron presentes representantes de distintos bloques oficialistas, incluidos Cristian Ritondo (Pro), Pamela Verasay (UCR), Miguel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal), así como referentes de La Libertad Avanza, encabezando la discusión sobre la Ley Penal Juvenil. Además, los bloques de la oposición dura también asistieron, como Germán Martínez (Unión por la Patria) y las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá.

El Gobierno confirmó que la Ley Penal Juvenil se tratará en sesiones extraordinarias.

El Gobierno confirmó que la Ley Penal Juvenil se tratará en sesiones extraordinarias

Este jueves no habrá paro de trenes por la medida del Gobierno nacional.

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria y este jueves no habrá paro de trenes

LEER MÁS: Paraná: familias de víctimas reclaman la baja de la edad de imputabilidad

El debate giró en torno a los cambios propuestos en la Ley Penal Juvenil: bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, reducir la pena máxima de 20 a 15 años y permitir cumplir condenas mediante prisión domiciliaria, tareas comunitarias o reparaciones económicas.

Comisión para la reforma laboral

Paralelamente, se organizará la conformación de otras comisiones para recibir la Ley de Modernización Laboral, con posibilidad de dictamen y sesión posterior, aunque con dificultades reglamentarias por el feriado de Carnaval y el cierre del período extraordinario.

La oposición criticó el acelerado cronograma planteado por los libertarios. Germán Martínez denunció que la intención oficialista era tratar el tema en tiempo récord sin discutir el contenido, señalando que se trataba de un tema profundo que merecía un debate más amplio. Aclaró que no se había alcanzado ningún acuerdo sobre el contenido de la ley durante la reunión.

Ley Penal Juvenil Diputados oficialismo
