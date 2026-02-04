Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria y este jueves no habrá paro de trenes

La medida implementada por el Gobierno nacional, que rige desde la medianoche de este miércoles, establece un período de 15 días.

4 de febrero 2026 · 17:37hs
Este jueves no habrá paro de trenes por la medida del Gobierno nacional.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, dispuso este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto con La Fraternidad, por lo que quedó desactivado el paro de trenes que estaba previsto para este jueves. La medida, que rige desde la medianoche de este miércoles, establece un período de 15 días.

La medida del Gobierno nacional

El sindicato La Fraternidad había dispuesto un paro para este jueves, en el marco de semanas de discusiones salariales. Durante este miércoles se llevó a cabo otra audiencia que fracasó por lo que, luego de idas y vueltas, la Secretaría de Transporte solicitó impedir la medida de fuerza y fue concedido por la cartera laboral.

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre el gremio La Fraternidad y las empresas Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria", dice el comunicado.

"La medida, que rige desde las 00:00 hs del 05 de febrero de 2026, se encuadra en la Ley N.º 14.786 y establece un período de 15 días, durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios. Se intima al sindicato La Fraternidad, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pudiera afectar la normal prestación del servicio", agrega el escrito.

El reclamo de los maquinistas

El secretario general del gremio de maquinistas de trenes, Omar Maturano, había afirmado que la medida fue convocada porque el Gobierno “pisó las paritarias” y además no cumple con medidas de seguridad que exigen.

"Ellos te obligan a firmar lo que quieren y nosotros, como buenos boludos, para mantener la paz social, lo aceptamos y ya nos hinchamos los huevos”, planteó y añadió el sindicalista: “Está todo roto, todo patas para arriba. Y los privados van a querer comprar los trenes, pero a un costo más barato porque no lo están cuidando. Una concesión es más barata donde los interesados pongan las reglas y no las ponga el Gobierno”.

En esa conversación salarial se planteó un incremento del 2% para diciembre, 1,4% en enero, y 1,3% para los meses de febrero y marzo. "Nos parece poco. Creemos que la inflación de enero va a ser del 3,1%. La reunión fue negativa y por ahora se mantiene el paro", explicó el dirigente sindical.

gobierno nacional Trenes Ministerio de Capital Humano
