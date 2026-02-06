El Carnaval de Concordia se prepara para vivir su tercera noche

Este sábado Concordia vivirá la tercera noche de carnaval con el paso de las comparsas Ráfaga, Emperatriz, Bella Samba y el cierre a cargo de Imperio.

El Carnaval de Concordia 2026 continuará este sábado 7 de febrero con la realización de su tercera noche en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, en el marco de una edición que viene consolidándose con una destacada convocatoria de público y un balance altamente positivo en sus primeras jornadas.

Luego de dos noches exitosas, marcadas por una importante presencia de vecinos y turistas, con mejoras significativas en la organización y los servicios, el Carnaval más pasional del país renueva su propuesta con una nueva jornada que promete volver a llenar el corsódromo de brillo, ritmo y emoción.

Durante la tercera noche, el desfile se desarrollará con el paso de las comparsas Ráfaga, Emperatriz, Bella Samba y el cierre a cargo de Imperio. La boletería estará habilitada desde las 20, la apertura del predio será a las 20:30 y el inicio del desfile está previsto para las 22.

Desde el Ente Permanente del Carnaval destacaron el crecimiento sostenido del evento y las mejoras implementadas en materia organizativa, accesos y atención al público, lo que permitió optimizar la experiencia general de los asistentes durante las primeras noches. Este trabajo forma parte de un proceso permanente de evaluación y ajustes que se lleva adelante jornada tras jornada.

Emperatriz carnaval Concordia.jpg

Febrero carnavalezco

En este contexto, y de cara a la tercera noche, desde la organización se realizó una recomendación importante al público. A partir del sistema de venta de mesas mediante código QR, se ha detectado un nivel significativo de reventas realizadas a través de canales no oficiales. Por tal motivo, se solicita enfáticamente a vecinos y visitantes que adquieran sus mesas y entradas únicamente por los medios oficiales habilitados, con el objetivo de evitar estafas, inconvenientes en el ingreso y garantizar una experiencia segura y ordenada.

Asimismo, se recuerda que se encuentra habilitado un nuevo punto para el pago de cupones del Carnaval de Concordia, ubicado en las oficinas del Ente Permanente del Carnaval, en San Lorenzo Oeste 101. El pago puede realizarse los días jueves y viernes de 9 a 12 y de 18 a 21, y los sábados de 9 a 12, mediante tarjetas y transferencias, no aceptándose dinero en efectivo.