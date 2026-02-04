Más de 2.000 conductores positivos en alcoholemia durante enero en el país La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) controló 537.019 vehículos y sancionó a 12.474 conductores. Hubo 2.002 alcoholemias positivas 4 de febrero 2026 · 13:29hs

Durante enero, la ANSV fiscalizó más de 537 mil vehículos en todo el país. Los controles de alcoholemia dieron como resultado la sanción de 2.002 conductores que manejaban con alcohol en sangre, una de las principales causas de los siniestros viales graves.

Durante el mes de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) controló 537.019 vehículos y sancionó a 12.474 conductores. El dato más relevante de los controles fue la detección de 2.002 alcoholemias positivas, una de las faltas más graves y de mayor impacto en la seguridad vial.Además, se registraron 2.453 casos de vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1.433 conductores que no utilizaban cinturón de seguridad, 1.375 infracciones por falta de documentación, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 infracciones por exceso de velocidad. Por estas distintas faltas, los agentes del organismo nacional retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos.Estos operativos se realizan todos los días en 39 puntos estratégicos distribuidos entre rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos de todo el país, de manera coordinada con provincias y municipios.

LEER MÁS: Se promulgó la ley que fija "Alcoholemia Cero" en Entre Ríos Alcoholemia altísima y menores a bordo Durante un patrullaje preventivo en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 334, agentes de la ANSV detectaron a un conductor que realizaba maniobras temerarias. Al interceptarlo, constataron que se encontraba en estado de ebriedad y que en el vehículo viajaban dos menores de edad. Con apoyo policial, finalmente se pudo realizar el test de alcoholemia, que arrojó 2,88 g/l de alcohol en sangre, un nivel extremadamente alto. La intervención permitió frenar a tiempo una situación de riesgo extremo y evitar una tragedia.