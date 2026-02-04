Uno Entre Rios | El País | Alcoholemia

Más de 2.000 conductores positivos en alcoholemia durante enero en el país

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) controló 537.019 vehículos y sancionó a 12.474 conductores. Hubo 2.002 alcoholemias positivas

4 de febrero 2026 · 13:29hs
Más de 2.000 conductores positivos en alcoholemia durante enero en el país

Más de 2.000 conductores positivos en alcoholemia durante enero en el país

Durante enero, la ANSV fiscalizó más de 537 mil vehículos en todo el país. Los controles de alcoholemia dieron como resultado la sanción de 2.002 conductores que manejaban con alcohol en sangre, una de las principales causas de los siniestros viales graves.

Durante el mes de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) controló 537.019 vehículos y sancionó a 12.474 conductores. El dato más relevante de los controles fue la detección de 2.002 alcoholemias positivas, una de las faltas más graves y de mayor impacto en la seguridad vial.Además, se registraron 2.453 casos de vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1.433 conductores que no utilizaban cinturón de seguridad, 1.375 infracciones por falta de documentación, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 infracciones por exceso de velocidad. Por estas distintas faltas, los agentes del organismo nacional retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos.Estos operativos se realizan todos los días en 39 puntos estratégicos distribuidos entre rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos de todo el país, de manera coordinada con provincias y municipios.

Liberaron a Roberto Baldo, el argentino detenido por el régimen chavista en Venezuela.

Liberaron a Roberto Baldo, el argentino detenido por el régimen chavista en Venezuela

Convocatoria abierta para monumento en memoria de Alejandra Locomotora Oliveras.

Santo Tomé busca escultores para crear monumento a Alejandra Locomotora Oliveras

LEER MÁS: Se promulgó la ley que fija "Alcoholemia Cero" en Entre Ríos

Alcoholemia altísima y menores a bordo

Durante un patrullaje preventivo en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 334, agentes de la ANSV detectaron a un conductor que realizaba maniobras temerarias. Al interceptarlo, constataron que se encontraba en estado de ebriedad y que en el vehículo viajaban dos menores de edad. Con apoyo policial, finalmente se pudo realizar el test de alcoholemia, que arrojó 2,88 g/l de alcohol en sangre, un nivel extremadamente alto. La intervención permitió frenar a tiempo una situación de riesgo extremo y evitar una tragedia.

Alcoholemia ANSV control
Noticias relacionadas
Santa Fe: cambiaron baldosas podotáctiles que habían puesto al revés.

Santa Fe: cambiaron baldosas podotáctiles que habían puesto al revés

Patricia Bullrich sobre la reforma laboral: Estamos muy avanzados.

Patricia Bullrich sobre la reforma laboral: "Estamos muy avanzados"

Tras un fallo y marchas, el gobierno regflamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Tras un fallo y reclamos, el gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad

El presidente Javier Milei fue el primero en tramitar el nuevo DNI.

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

Ver comentarios

Lo último

El Zar suma a Santa Fe a la gira de Paradiso

El Zar suma a Santa Fe a la gira de Paradiso

AGMER: La reunión con el gobierno fue positiva

AGMER: "La reunión con el gobierno fue positiva"

Rubén Forestello: Queremos armar un equipo competitivo

Rubén Forestello: "Queremos armar un equipo competitivo"

Ultimo Momento
El Zar suma a Santa Fe a la gira de Paradiso

El Zar suma a Santa Fe a la gira de Paradiso

AGMER: La reunión con el gobierno fue positiva

AGMER: "La reunión con el gobierno fue positiva"

Rubén Forestello: Queremos armar un equipo competitivo

Rubén Forestello: "Queremos armar un equipo competitivo"

Más de 2.000 conductores positivos en alcoholemia durante enero en el país

Más de 2.000 conductores positivos en alcoholemia durante enero en el país

Coimas: dos exfuncionarios de Urribarri admitieron haber integrado una trama de corrupción

Coimas: dos exfuncionarios de Urribarri admitieron haber integrado una trama de corrupción

Policiales
Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Ovación
River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Copa Argentina: debutan Talleres y Platense

Copa Argentina: debutan Talleres y Platense

La provincia
AGMER: La reunión con el gobierno fue positiva

AGMER: "La reunión con el gobierno fue positiva"

Coimas: dos exfuncionarios de Urribarri admitieron haber integrado una trama de corrupción

Coimas: dos exfuncionarios de Urribarri admitieron haber integrado una trama de corrupción

Denuncian entrega de una casa en condiciones indignas en Santa Ana

Denuncian entrega de una casa en condiciones indignas en Santa Ana

Indignación en San José por la vandalización de la ermita del Gauchito Gil

Indignación en San José por la vandalización de la ermita del Gauchito Gil

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Dejanos tu comentario