Liberaron a Roberto Baldo, el argentino detenido por el régimen chavista en Venezuela

Roberto Baldo fue liberado tras permanecer detenido desde noviembre de 2024 junto a su esposa, bajo acusaciones de terrorismo del régimen de Nicolás Maduro.

4 de febrero 2026 · 12:52hs
Liberaron a Roberto Baldo

Liberaron a Roberto Baldo, el argentino detenido por el régimen chavista en Venezuela.

Roberto Baldo, uno de los argentinos que permanecía detenido en Venezuela, fue liberado tras más de un año de prisión bajo acusaciones del régimen de Nicolás Maduro. Había sido privado de su libertad desde noviembre de 2024 junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern. Ambos estaban imputados por el delito de terrorismo por las autoridades venezolanas durante su detención arbitraria.

Su detención se mantuvo en secreto durante varios meses hasta que fue mencionada a mediados de enero en un Reporte Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera, preparado por la ONG Foro Penal, publicado en marzo de 2025. El informe denunció la detención de Baldo y de su esposa, quienes también fueron liberados.

LEER MÁS: Venezuela liberó al preso político argentino - israelí Yacoov Harari

Venezuela: liberaron a Roberto Baldo, uno de los argentinos acusados de terrorismo

Montserrat Espinosa de Baldo y Roberto Baldo.

La liberación de Baldo se suma a la de Gustavo Gabriel Rivara, otro ciudadano argentino que estaba detenido en cárceles de Caracas. Así lo confirmó el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X, donde señaló que Rivara se presentó ante la Embajada de la República Argentina en Colombia, recibió asistencia y se le emitió la documentación personal correspondiente.

Según reconstruyó el reporte de Foro Penal, Roberto Baldo y su esposa son propietarios de una pizzería en Los Palos Grandes, una zona residencial de Caracas. Fueron detenidos el viernes 29 de noviembre de 2024 por "presuntos funcionarios" de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM).

La ONG afirmó que ambos quedaron desaparecidos por varios días, sin que sus familiares conocieran su paradero ni los motivos de la detención. La audiencia de presentación ante un juez se realizó el lunes 2 de diciembre de 2024, donde fueron imputados por el delito de "terrorismo".

Baldo estuvo recluido en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado de Miranda, mientras que su esposa fue trasladada a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en El Valle, Caracas, según las fuentes originales.

Régimen Venezuela Roberto Baldo
