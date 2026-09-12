Guillermo Michel: "El peronismo ganará en 2027, pero será en balotaje"

Para Guillermo Michel el peronismo ganará en la elecciones presidenciales del año próxomo, será en balotaje.

El diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel aseguró a la Agencia Noticias Argentinas que el peronismo se impondrá en las elecciones presidenciales de 2027, aunque será en una segunda vuelta. El entrerriano afirmó también que antes de definir candidaturas dentro del Partido Justicialista se debe discutir un programa de Gobierno.

Michel pidió terminar con la “rosca de la provincia de Buenos Aires” para concentrarse en definir un plan de gobierno y advirtió que el peronismo no debería repetir el esquema de poder de 2019, cuando la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner le permitió ganar las elecciones. Según su propia evaluación, ese modelo “fracasó en la gestión”.

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Por otra parte, el diputado entrerriano cuestionó el programa económico del gobierno de Javier Milei, al que acusó de haber “peruanizado” la economía argentina y de estar dejando “un marco normativo” que será difícil de modificar.

A su vez, reconoció que dentro del peronismo todavía no existe un acuerdo sobre el programa económico que debería implementar una eventual nueva gestión.

A continuación la entrevista completa con NA

–¿Usted cree que el peronismo podrá derrotar a Milei en las elecciones de 2027?

–Estoy convencido de que el peronismo va a ganar las elecciones el año que viene y, por el dispositivo político como está planteado, lo va a hacer en el balotaje. ¿Por qué? Porque creo que el oficialismo tiene un piso alto, sostenido por su núcleo duro de votantes que respalda a Milei.

–¿Quién debería ser el candidato a presidente del peronismo?

–Antes de hablar de candidatos hay que plantear un programa de gobierno centrado en los problemas sociales, productivos y económicos del país. Hay que plantear ideas, pensar el futuro, cómo les vamos a hablar a los productores, a los jóvenes y qué vamos a hacer con la inteligencia artificial. Tenemos que hablar de eso. Después veremos cuál es la persona que está en condiciones de llevar adelante ese programa de Gobierno.

–¿Cómo se puede conciliar una sola postura entre todas las líneas internas que conviven en el peronismo?

–La resolución se hará a través de las PASO, que es la herramienta electoral que hoy tenemos, o, si no, mediante internas partidarias. Apuesto a la unidad del peronismo, a que dejemos de lado la cuestión partidaria o cualquier cuestión sectorial y avancemos en un esquema de unidad. La mayor obligación del peronismo es dar una respuesta a la sociedad para que no nos vean únicamente como oposición, sino como alternativa. Y para eso tenemos que hablar de los problemas de la gente y dejar de hablar de la rosca interna de la provincia de Buenos Aires.

–A la luz del último gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿cómo debería construirse hoy una alternativa peronista?

–Claramente, ese esquema sirvió de manera exitosa para ganar la elección y después fue un fracaso a la hora de la gestión. Y digo que fue un fracaso en primera persona porque formé parte de ese gobierno. Por algo perdimos las elecciones: la gente no validó la forma de gestionar. Entonces, hay que ir a un esquema donde se dirima el liderazgo no a partir del dedo de alguien, sino a partir de los votos que junte.

–¿Qué opina del modelo económico de Milei?

–Milei instrumenta un programa económico que ha peruanizado la economía argentina porque eliminó un diferencial que durante mucho tiempo tuvo nuestro país respecto de cualquier otro país de Latinoamérica: tener una clase media pujante, con poder adquisitivo y con salarios que permitan desarrollar un determinado nivel de vida. Milei está imponiendo un modelo social que destruye valores que siempre tuvo la sociedad argentina y un ordenamiento jurídico que no va a ser fácil desarmar. Si nosotros creemos que las leyes de este Gobierno las hacen, con todo respeto, Lilia Lemoine o Bertie Benegas Lynch, estamos equivocados. Hoy la Secretaría Legal y Técnica es una mesa de entrada de las leyes que hacen estudios de abogados, donde traen el pendrive y directamente las leyes se copian y se pegan.

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–¿Cuál es el programa económico del peronismo?

–El programa económico claramente hay que discutirlo. Tuve hace 15 días una charla en el PJ con otros sectores del peronismo. En muchos de los puntos coincido con el análisis que se está haciendo, pero no estoy de acuerdo con que, con la situación compleja que tenemos hoy, se pueda simplemente resolver todo con resoluciones, sin analizar las consecuencias que esto trae aparejadas.

En otro tramo el legislador manifestó: “Sí tenemos que pensar en cómo recomponer rápidamente el poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados”.

A lo que agregó: “Tengo una propuesta escrita y considero que esto debe hacerse también a través de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Estoy convencido de que hay que cumplir los contratos con los bonistas privados. Hay que cumplir con el Fondo, pero hay que separar la parte del acuerdo técnico del acuerdo político con el Fondo para ver cómo se avanza en ese sentido”.

Y finalizó: “También estoy convencido de que hay que ver cómo crecemos en materia de exportaciones. La Argentina le tiene que prestar mucha atención a un nuevo fenómeno que se está dando a nivel mundial, que son los biocombustibles, por ejemplo, para la aviación”.