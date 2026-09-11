Uno Entre Rios | El País | día del maestro

Día del Maestro: Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento

A través de un video creado con IA, Javier Milei dialogo con Domingo Faustino Sarmiento en una especie de homenaje por el Día del Maestro.

11 de septiembre 2026 · 17:33hs
En el Día del Maestro

En el Día del Maestro, Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento. 

En el Día del Maestro que se celebra este viernes en conmemoración de la fecha de fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el presidente Javier Milei publicó un video creado con inteligencia artificial (IA) en el que se lo ve dialogando con el prócer considerado el “padre del aula”.

LEER MÁS: Zulma Mendoza: "Estar en el aula con los chicos es lo mejor que te puede pasar en la vida"

El video de Javier Milei en el Día del Maestro

A través de su cuenta de X y acompañado por el mensaje “Feliz Día del Maestro. MAGA!”(en referencia a la frase Make America Great Again), el mandatario compartió un video cuya escena principal transcurre en una oficina de la casa de Gobierno, donde se encuentra reunido con Sarmiento, quien le dice: “Así que critican sus formas, Don Javier, no se preocupe, a mí me decían lo mismo”.

Michel: “Las medidas antidumping constituyen instrumentos de defensa comercial destinados a responder frente a prácticas de comercio desleal.

Piden informe sobre medidas antidumping para proteger comercio, producción e industria nacional

A pocos días de su jura y asunción del juez Pablo Bertuzzi benefició a Mauricio Macri, a Luis Caputo, a Martín Menem, y a imputados de la causa $LIBRA

En una semana el juez Pablo Bertuzzi emitió tres fallos claves que benefician al oficialismo

El padre del aula continúa: “Me acusaron de vehemente, de agresivo de provocar. Hasta me llamaron loco”, a lo que Milei responde: “Eso suena familiar”.

“Es que cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza. Es el costo de servir a la Patria enfrentando a quienes promueven su atraso”, prosigue quien fue presidente de la Argentina en el período 1868-1874.

En ese sentido, el actual presidente acota: “Usted me inspiró a enseñar, por eso enseñé Economía durante años, para que los argentinos aprendan cómo los políticos les robaban con la inflación y los impuestos”.

Sarmiento, finaliza: “Hoy en el Día del Maestro agradecemos a todos los docentes en su empresa civilizatoria”, mientras que Milei completa: “El mejor maestro es el que enseña para crecer en libertad”.

Luego se lee en pantalla la frase “A quienes enseñan a pensar, a cuestionar y a ser libres: gracias. Feliz Día del Maestro”.

día del maestro Javier Milei
Noticias relacionadas
Para el Indec, una familia necesitó $1.605.497 para no ser pobre.

Indec: una familia necesitó $1.605.497 para no ser pobre

Tras la tensión por las Islas Malvinas, Javier Milei suspendió su viaje a Londres. 

Tras la tensión por las Islas Malvinas, Javier Milei suspendió su viaje a Londres

La inflación en agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses.

La inflación en agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos 12 meses

Pasaron años: el Garrahan volvió a tener helipuerto operativo las 24 horas del día.

Pasaron años: el Garrahan volvió a tener helipuerto operativo las 24 horas del día

Ver comentarios

Lo último

El Turismo Carretera abre la Copa de Oro en San Luis

El Turismo Carretera abre la Copa de Oro en San Luis

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A

Día del Maestro: Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento

Día del Maestro: Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento

Ultimo Momento
El Turismo Carretera abre la Copa de Oro en San Luis

El Turismo Carretera abre la Copa de Oro en San Luis

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A

Día del Maestro: Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento

Día del Maestro: Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento

Jorge Locomotora Castro invitó a pelear a Maravilla Martínez

Jorge Locomotora Castro invitó a pelear a Maravilla Martínez

Los Pumas fueron ninguneados en un ranking británico y las redes explotaron

Los Pumas fueron ninguneados en un ranking británico y las redes explotaron

Policiales
Así es la celda y el pabellón donde estará alojado Sergio Urribarri

Así es la celda y el pabellón donde estará alojado Sergio Urribarri

El chofer responsable de la muerte de Ricardo Centurión acordó tres años condicional

El chofer responsable de la muerte de Ricardo Centurión acordó tres años condicional

Choque fatal: dieron domiciliaria al conductor imputado por la muerte de Estefanía Sosa

Choque fatal: dieron domiciliaria al conductor imputado por la muerte de Estefanía Sosa

Concordia: el DFI desbarató una banda narcocriminal y detuvo a cinco personas

Concordia: el DFI desbarató una banda narcocriminal y detuvo a cinco personas

Sacó el auto sin autorización de sus padres y lo volcó

Sacó el auto sin autorización de sus padres y lo volcó

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Villaguay: inauguraron nuevo salón de usos múltples en el parque industrial

Villaguay: inauguraron nuevo salón de usos múltples en el parque industrial

Salario docente en Entre Ríos: queda entre los nueve más bajos de Argentina

Salario docente en Entre Ríos: queda entre los nueve más bajos de Argentina

El PJ repudió la embestida contra las PASO y expulsó a las senadoras Domínguez y Miranda

El PJ repudió la embestida contra las PASO y expulsó a las senadoras Domínguez y Miranda

Un informe fue clave para el traslado de Urribarri, Báez y Aguilera a la cárcel de Gualeguaychú

Un informe fue clave para el traslado de Urribarri, Báez y Aguilera a la cárcel de Gualeguaychú

Urribarri, Báez y Aguilera fueron trasladados a la cárcel de Gualeguaychú

Urribarri, Báez y Aguilera fueron trasladados a la cárcel de Gualeguaychú

Dejanos tu comentario