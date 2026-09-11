A través de un video creado con IA, Javier Milei dialogo con Domingo Faustino Sarmiento en una especie de homenaje por el Día del Maestro.

En el Día del Maestro, Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento.

En el Día del Maestro que se celebra este viernes en conmemoración de la fecha de fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el presidente Javier Milei publicó un video creado con inteligencia artificial (IA) en el que se lo ve dialogando con el prócer considerado el “padre del aula”.

A través de su cuenta de X y acompañado por el mensaje “Feliz Día del Maestro. MAGA!”(en referencia a la frase Make America Great Again), el mandatario compartió un video cuya escena principal transcurre en una oficina de la casa de Gobierno, donde se encuentra reunido con Sarmiento, quien le dice: “Así que critican sus formas, Don Javier, no se preocupe, a mí me decían lo mismo”.

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El padre del aula continúa: “Me acusaron de vehemente, de agresivo de provocar. Hasta me llamaron loco”, a lo que Milei responde: “Eso suena familiar”.

FELIZ DÍA DEL MAESTRO.

MAGA! pic.twitter.com/0GB1OOlstK — Javier Milei (@JMilei) September 11, 2026

“Es que cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza. Es el costo de servir a la Patria enfrentando a quienes promueven su atraso”, prosigue quien fue presidente de la Argentina en el período 1868-1874.

En ese sentido, el actual presidente acota: “Usted me inspiró a enseñar, por eso enseñé Economía durante años, para que los argentinos aprendan cómo los políticos les robaban con la inflación y los impuestos”.

Sarmiento, finaliza: “Hoy en el Día del Maestro agradecemos a todos los docentes en su empresa civilizatoria”, mientras que Milei completa: “El mejor maestro es el que enseña para crecer en libertad”.

Luego se lee en pantalla la frase “A quienes enseñan a pensar, a cuestionar y a ser libres: gracias. Feliz Día del Maestro”.