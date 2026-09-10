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Indec: una familia necesitó $1.605.497 para no ser pobre

Según el Indec, un hogar de cuatro integrantes necesitó ingresos por $1.605.497 para superar la línea de pobreza y $726.469 para no caer en la indigencia.

10 de septiembre 2026 · 19:10hs
Para el Indec

Para el Indec, una familia necesitó $1.605.497 para no ser pobre.

La canasta básica de agosto determinó que una familia integrada por cuatro personas necesitó ingresos mensuales por al menos $1.605.497 para no ser considerada pobre, informó este jueves el Indec.

LEER MÁS: Indec: cuánto necesitó una familia en mayo para no ser pobre

Los números del Indec

Ese mismo hogar, denominado “tipo 2” por el organismo, requirió $726.469 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas y mantenerse por encima de la línea de indigencia.

La inflación en agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses.

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Según el Indec, la construcción cayó 4,5% en julio. 

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Tanto la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para establecer el umbral de pobreza, como la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la indigencia, aumentaron un 2,6% respecto de julio.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar

En el caso de un hogar tipo 1, compuesto por tres integrantes, la Canasta Básica Total alcanzó los $1.278.163. Para una familia tipo 3, conformada por cinco personas, el ingreso mínimo necesario para no ser pobre ascendió a $1.688.630.

Los valores fueron calculados a partir de las necesidades de un “adulto equivalente”, definido por el Indec como un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada. Para esa unidad de referencia, la CBT se ubicó en $519.578.

Más datos del organismo

La Canasta Básica Alimentaria quedó establecida en $235.103 por adulto equivalente. Este indicador contempla exclusivamente los alimentos indispensables para cubrir un conjunto de necesidades nutricionales.

Para una familia de tres integrantes, el valor de la CBA ascendió a $578.354. En tanto, un hogar compuesto por cinco personas necesitó $764.086 para no caer por debajo de la línea de indigencia.

Entre enero y agosto, la canasta alimentaria acumuló una suba del 23,2%, mientras que el incremento interanual llegó al 39,6%. De esta manera, el aumento de los alimentos esenciales superó levemente la variación registrada por la Canasta Básica Total.

En julio, una familia de cuatro integrantes había necesitado $1.564.716 para no ser pobre y $708.016 para superar la indigencia, de acuerdo con el informe correspondiente a ese período.

Indec Familia pobre
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