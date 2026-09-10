La canasta básica de agosto determinó que una familia integrada por cuatro personas necesitó ingresos mensuales por al menos $1.605.497 para no ser considerada pobre, informó este jueves el Indec.
Indec: una familia necesitó $1.605.497 para no ser pobre
Según el Indec, un hogar de cuatro integrantes necesitó ingresos por $1.605.497 para superar la línea de pobreza y $726.469 para no caer en la indigencia.
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Los números del Indec
Ese mismo hogar, denominado “tipo 2” por el organismo, requirió $726.469 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas y mantenerse por encima de la línea de indigencia.
Tanto la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para establecer el umbral de pobreza, como la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la indigencia, aumentaron un 2,6% respecto de julio.
Cuánto necesitó cada tipo de hogar
En el caso de un hogar tipo 1, compuesto por tres integrantes, la Canasta Básica Total alcanzó los $1.278.163. Para una familia tipo 3, conformada por cinco personas, el ingreso mínimo necesario para no ser pobre ascendió a $1.688.630.
Los valores fueron calculados a partir de las necesidades de un “adulto equivalente”, definido por el Indec como un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada. Para esa unidad de referencia, la CBT se ubicó en $519.578.
Más datos del organismo
La Canasta Básica Alimentaria quedó establecida en $235.103 por adulto equivalente. Este indicador contempla exclusivamente los alimentos indispensables para cubrir un conjunto de necesidades nutricionales.
Para una familia de tres integrantes, el valor de la CBA ascendió a $578.354. En tanto, un hogar compuesto por cinco personas necesitó $764.086 para no caer por debajo de la línea de indigencia.
Entre enero y agosto, la canasta alimentaria acumuló una suba del 23,2%, mientras que el incremento interanual llegó al 39,6%. De esta manera, el aumento de los alimentos esenciales superó levemente la variación registrada por la Canasta Básica Total.
En julio, una familia de cuatro integrantes había necesitado $1.564.716 para no ser pobre y $708.016 para superar la indigencia, de acuerdo con el informe correspondiente a ese período.