El dólar mayorista registró su mayor caída diaria en un mes: cuál fue su cotización este viernes

El dólar mayorista cerró en el final de la semana a $1.508,5 para la venta y así el tipo de cambio oficial cayó $4,5. Fue la mayor baja diaria en un mes.

El dólar mayorista retrocedió por segunda jornada consecutiva este viernes y registró su mayor caída diaria en prácticamente un mes. Así, la brecha con el techo de la banda cambiaria se sostuvo a más del 25%.

El tipo de cambio oficial cayó $4,5 en la jornada de este viernes y llegó a los $1.508,5 para la venta en el segmento mayorista. El spread con el tope superior del esquema de bandas (hoy en $1.894,3) avanza al 25,4%.

El dólar mayorista volvió a subir y acortó la brecha con el blue

En tanto, los contratos de futuros registran caídas de hasta el 0,3% en la jornada para los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.523,5 para fines de septiembre y en torno a $1.606 en diciembre.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA) el billete se sostiene a $1.535 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta opera en los $1.995,5.

En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedia los $1.533,88 para la venta. Entre los paralelos, el MEP opera a $1.534,80, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.596,05.

A su vez, el dólar blue se mantiene a $1.545 para la venta.