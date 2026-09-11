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El dólar mayorista registró su mayor caída diaria en un mes: cuál fue su cotización este viernes

El dólar mayorista cerró en el final de la semana a $1.508,5 para la venta y así el tipo de cambio oficial cayó $4,5. Fue la mayor baja diaria en un mes.

11 de septiembre 2026 · 18:57hs
El dólar mayorista registró su mayor caída diaria en un mes. 

El dólar mayorista registró su mayor caída diaria en un mes. 

El dólar mayorista retrocedió por segunda jornada consecutiva este viernes y registró su mayor caída diaria en prácticamente un mes. Así, la brecha con el techo de la banda cambiaria se sostuvo a más del 25%.

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El comportamiento del dólar mayorista

El tipo de cambio oficial cayó $4,5 en la jornada de este viernes y llegó a los $1.508,5 para la venta en el segmento mayorista. El spread con el tope superior del esquema de bandas (hoy en $1.894,3) avanza al 25,4%.

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En tanto, los contratos de futuros registran caídas de hasta el 0,3% en la jornada para los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.523,5 para fines de septiembre y en torno a $1.606 en diciembre.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA) el billete se sostiene a $1.535 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta opera en los $1.995,5.

En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedia los $1.533,88 para la venta. Entre los paralelos, el MEP opera a $1.534,80, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.596,05.

A su vez, el dólar blue se mantiene a $1.545 para la venta.

dólar mayorista mes cotización
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