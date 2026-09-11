En una semana el juez Pablo Bertuzzi emitió tres fallos claves que benefician al oficialismo

A pocos días de su jura y asunción del juez Pablo Bertuzzi benefició a Mauricio Macri, a Luis Caputo, a Martín Menem, y a imputados de la causa $LIBRA

Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola juraron el jueves 3 de septiembre y en una semana acomodaron las causas que cercaban a los funcioanrios oficialistas.

A pocos días de su jura y asunción del juez Pablo Bertuzzi benefició a Mauricio Macri, a Luis Caputo, a Martín Menem, y a imputados de la causa $LIBRA

En pocos días, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal emitió fallos que beneficiaron a diversos funcionarios y exfuncionarios oficialistas.

A pocos días de su jura y asunción del juez Pablo Bertuzzi en la Sala I benefició a Mauricio Macri y a Luis Caputo, y a imputados de la causa $LIBRA.

Decisiones de la Sala I

Caso FMI: Los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ratificaron el archivo de la investigación contra el expresidente Mauricio Macri, el ministro de Economía Luis Caputo y otros exfuncionarios por el acuerdo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Causa contra Luis Caputo: La misma sala confirmó el cierre y sobreseimiento del ministro de Economía en expedientes relacionados con presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y omisión maliciosa vinculada a sociedades offshore (Paradise Papers).

Causa de Espionaje Ilegal y Caso Libra: El tribunal también adoptó posturas que favorecieron a imputados vinculados al poder político, como la confirmación de exclusiones de querellantes en la causa de la criptomoneda $LIBRA y el freno a expedientes de espionaje.

Anularon allanamiento en beneficio de Martín Menem

En tanto, los jueces Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah anularon este jueves una serie de allanamientos y embargos dispuestos por el juez Sebastián Casanello en la causa que investiga la contratación de una empresa de Martín Aguirre, socio de Martín Menem, para la prestación de servicios a la intervención de Osprera, la obra social de los peones rurales.

Aguirre, comparte el paquete accionario de TR Nutrition, dedicada a la venta complementos nutricionales, con el presidente de la Cámara de Diputados, pero también es dueño de la firma de consultoría informática HTECH Innovation. En efecto, Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan indagan la empresa de tecnología por dos facturas que rondan los 260 millones de pesos.

El socio de Menem fue citado a indagatoria junto a los interventores que designó el gobierno, Virginia Montero y Marcelo Petroni, un abogado ligado a Lule Menem.

Las defensas de los imputados apelaron y la causa llegó a la Sala II de la Cámara Federal porteña, donde se desempeñan Roberto Boico y Farah. Como Martín Irurzun cumplió 75 años el pasado 18 de julio sin que Javier Milei mandara su pliego de prórroga al Senado, los camaristas tuvieron que sortear un tercer juez entre los tres integrantes de la Sala I, Mariano Llorens, Pablo Yadarola y Bertuzzi, nombrados en sus cargos después de una traumática votación para el kirchnerismo en la Cámara Alta.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola juraron el jueves 3 de septiembre y en una semana acomodaron las causas que cercaban a los funcioanrios oficialistas.

En la jura estuvieron presentes el camarista Eduardo Farah. el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; el juez Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Justicia, Santiago Viola.

La jura se realizó un día después de que el presidente Javier Milei oficializó los nombramientos con dos decretos publicados en el Boletín Oficial.

Sus pliegos fueron aprobados el pasado 27 de agosto por el Senado. Yadarola obtuvo el visto bueno por unanimidad por 66 votos, mientras que Bertuzzi, quien fue resistido por la oposición, alcanzó los 44 votos gracias al oficialismo y el apoyo de sus aliados.

De esta forma, Yadarola y Bertuzzi completaron el tribunal de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones junto a Llorens. A partir de este viernes iniciarán sus funciones.

Dicha sala es un órgano clave tanto para el Gobierno como para la oposición, ya que tienen bajo su mando la revisión de fallos en causas sensibles como lo eran $LIBRA, Vacunatorio VIP, la investigación por el acuerdo con el FMI durante el Gobierno de Mauricio Macri que involucraba a Luis Caputo y una sobre el presunto vaciamiento de YPF.