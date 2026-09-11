Piden informe sobre medidas antidumping para proteger comercio, producción e industria nacional

El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para que se le informe sobre medidas antidumping próximas a vencer y ramas productivas correspondientes

El diputado nacional Guillermo Michel presentó junto a sus pares del bloque justicialista, un proyecto de resolución solicitando al “Poder Ejecutivo Nacional que informe respecto de las medidas antidumping actualmente vigentes con vencimiento durante los meses de septiembre, noviembre y diciembre de 2026, y sobre la política industrial y de defensa comercial prevista”.

En el proyecto se detalla la información requerida en relación a las medidas antidumping próximas a vencer y las ramas productivas correspondientes.

“Hay que frenar esta política de apertura indiscriminada de importaciones y competencia desleal que está destruyendo el aparato productivo y la industria nacional”, expresó Michel.

“Todos los días vemos plantas, fábricas, pymes y comercios que cierran dejando cientos de trabajadores en la calle; y empresarios, industriales y emprendedores perdiendo su capital construido durante años con esfuerzo e inversión apostando al desarrollo del país”.

En los fundamentos de la iniciativa se señala el “fuerte crecimiento de las importaciones de bienes de consumo. Según datos del INDEC, en el primer semestre de 2026 dichas importaciones alcanzaron los USD 5.362 millones, el valor más elevado correspondiente a un primer semestre de toda la serie disponible. El acumulado de los últimos doce meses ascendió a USD 11.496 millones”.

Guillermo Michel habló desde su cuenta de X.

“En comparación con el primer semestre de 2023, las importaciones de electrodomésticos, baterías y lámparas aumentaron 109,2%; las de prendas de vestir, 86,3%; y las de motos, bicicletas y otros equipos de transporte, 67,6%. Es precisamente en este escenario que durante los próximos meses vencen medidas antidumping aplicables a diversas ramas industriales. Durante septiembre vencerán las correspondientes a bombas para motores provenientes de China, equipos acondicionadores de aire provenientes de Tailandia, vajilla cerámica de origen chino y accesorios de cañería para soldar a tope originarios de China. Posteriormente, entre noviembre y diciembre, vencerán medidas sobre anteojos y armazones, aparatos para procesar alimentos, motores eléctricos y calzado provenientes de China, así como plaquitas de vidrio provenientes de Turquía y Tailandia”.

En ese sentido, se afirma que “las medidas antidumping constituyen instrumentos de defensa comercial destinados a responder frente a prácticas de comercio desleal cuando se encuentran acreditadas las condiciones exigidas por la normativa aplicable. Naturalmente, ello no significa que una medida deba mantenerse indefinidamente ni que su renovación deba ser automática. Precisamente por ello, frente a su vencimiento, corresponde conocer qué evaluación realiza el Estado respecto de la persistencia de las condiciones que dieron lugar a su establecimiento y cuáles serían las consecuencias de su eventual eliminación. La preocupación adquiere una dimensión adicional cuando las decisiones sobre defensa comercial se producen en un contexto simultáneo de contracción de la producción industrial, pérdida de empleo y establecimientos manufactureros, altos niveles de capacidad productiva ociosa y récord de importaciones de bienes de consumo”.

Finalmente, se manifiesta: “Resulta necesario conocer cuál es la política industrial que orienta las decisiones del Gobierno Nacional y cómo se articulan la apertura comercial, la competencia internacional, la inserción de la Argentina en el mundo y la necesaria defensa frente a prácticas desleales de comercio”.