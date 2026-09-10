Tras la tensión por las Islas Malvinas, Javier Milei suspendió su viaje a Londres. 

Javier Milei, tenía programado un viaje a Londres para el mes de octubre, pero fue cancelado por la escalada del tema relacionado con las Islas Malvinas.

Tras la escalada de tensión en torno a la cuestión de las Islas Malvinas , el presidente Javier Milei suspendió su viaje a Reino Unido durante el mes de octubre. El mandatario tenía en agenda visitar Londres el 21 de octubre, con intención de brindar una charla en la Universidad de Oxford y luego protagonizar un encuentro con empresarios locales. No obstante, fue cancelado durante la jornada de este jueves.

En los últimos días, el Poder Ejecutivo anunció el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con la que busca penar a empresas y personas vinculadas a la explotación ilegal de los recursos en las islas, y avanzó con denuncias a las firmas que lo ejecutan.

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Asimismo, informó que creará una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) viajarán a la provincia este viernes para recorrer la zona.

“Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, sostuvo el mandatario el pasado miércoles.

Aspectos para tener en cuenta

En el oficialismo aprovecharon la revisión que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, prometió hacer sobre el tema y montaron una ofensiva que le permitió al mandatario recuperar el perfil en un tema adverso. No obstante, varias autoridades inglesas se expidieron en contra.

El propio Burnham sostuvo que realizará una defensa “implacable” sobre los deseos de los isleños de “elegir ser británicos”, mientras que el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, precisó que los dichos de Milei responden más a un mensaje de la política doméstica que a un accionar en las islas.