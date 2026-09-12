Liga Profesional: Independiente Rivadavia retornó a lo más alto de la tabla anual

Independiente Rivadavia recuperó la cima de la tabla anual con 48 puntos tras imponerse 4-3 a Aldosivi, sacando dos de ventaja a Argentinos.

Independiente Rivadavia de Mendoza se reencontró con la victoria y lo hizo de manera contundente. La Lepra derrotó 4-3 a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio Bautista Gargantini, en un partidazo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, y volvió a quedar en lo más alto de la tabla anual.

El equipo mendocino tuvo un arranque frenético. A los nueve minutos, Gonzalo Ríos apareció para abrir el marcador, aunque la conquista debió ser revisada por el VAR antes de ser convalidada por el árbitro Darío Herrera.

River va en busca de la segunda victoria del ciclo de Ponzio

¡RÍOS PUSO EL PRIMERO DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!



El delantero de Independiente Rivadavia apareció para marcar el 1-0 frente a Aldosivi.



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Aldosivi reaccionó rápidamente y apenas tres minutos más tarde encontró el empate. Tomás Fernández marcó el 1-1 y devolvió al conjunto marplatense al partido.

TOMÁS FERNÁNDEZ LO EMPATÓ PARA ALDOSIVI



El delantero de Aldosivi puso el 1-1 minutos después del gol de Independiente Rivadavia.



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La igualdad, sin embargo, duró poco. A los 18 minutos, José Florentín volvió a poner en ventaja a Independiente Rivadavia. La jugada también pasó por la revisión del VAR, que finalmente confirmó la conquista.

HERRERA DIO COMO VÁLIDO EL GOL DE LA LEPRA MENDOCINA



El árbitro convalidó el 2-1 tras de ser llamado por una posible falta dentro del área.



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Sobre el cierre de la primera mitad llegó otro golpe para el Tiburón. A los 45 minutos, una mano de Nicolás Cordero dentro del área fue sancionada como penal luego de la intervención del VAR. Alex Arce se hizo cargo de la ejecución y, a los 47, convirtió el 3-1 con el que la Lepra se marchó al descanso.

ÁLEX ARCE METIÓ EL PENAL Y ESTIRÓ EL MARCADOR



El paraguayo sacó un potente disparo desde los doce pasos para hacer el 3-1 en Mendoza.



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Aldosivi no bajó los brazos

Aldosivi salió decidido a buscar la remontada en el complemento y consiguió descontar a los 13 minutos. Lucas Castro apareció de cabeza y puso el 3-2, dejando al conjunto marplatense a tiro del empate.

¡CASTRO PUSO EL SEGUNDO DE ALDOSIVI!



El mediocampista del equipo marplatense marcó de palomita frente a Independiente Rivadavia.



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El partido ganó en intensidad y la visita tuvo algunas oportunidades para volver a marcar. Sin embargo, Independiente Rivadavia resistió y encontró espacios para liquidar la historia. A los 29 minutos, Alex Arce volvió a aparecer. El delantero paraguayo recibió y definió con precisión para establecer el 4-2 y devolverle tranquilidad al dueño de casa.

¡JUGADÓN DE FERNÁNDEZ Y GOL DE ARCE PARA EL CUARTO!



El delantero marcó para poner el 4-2 de Independiente Rivadavia ante Aldosivi.



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En el tramo final, Aldosivi fue con todo en busca de un nuevo descuento. Nicolás Gaitán, Andrés Chávez y Juan Dadín tuvieron aproximaciones, pero la defensa mendocina respondió cada vez que fue exigida. Incluso Nicolás Bolcato tuvo intervenciones importantes para sostener la ventaja.

Joaquín Pombo, a los 46 minutos, consiguió marcar el tercer gol del Tiburón, pero ya no hubo tiempo para una nueva reacción.

POMBO DESCONTÓ PARA ALDOSIVI



El jugador del Tiburón aprovechó una serie de rebotes para meter el tercero de su equipo.



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El presente de La Lepra y el Tiburón en la Liga Profesional

El 4-3 terminó de sellar una victoria importante para Independiente Rivadavia, que alcanzó los 48 puntos en la tabla anual y volvió a ubicarse en la primera posición, con dos unidades de ventaja sobre Argentinos, que todavía tiene un partido pendiente.

Para Aldosivi, la derrota profundizó un panorama delicado. El conjunto marplatense permanece anteúltimo en la tabla anual, apenas dos puntos por encima de Estudiantes de Río Cuarto, que tiene un encuentro menos y puede superarlo para dejarlo en zona de descenso.