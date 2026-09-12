Bajo la lluvia, River le gana a Atlético Tucumán de visitante

River se enfrenta al Decano, que sufrió la expulsión de Franco Nicola a los 12 minutos. Están 1 a 0 tras el gol de Tobías Andrada a los 22'.

River Plate visita a Atlético Tucumán en busca de meterse en zona de playoffs en el Torneo Clausura. El Millonario se enfrenta al Decano por la novena jornada de la Zona B. Están 0 a 0 en el primer tiempo. En el local se fue expulsado Franco Nicola tras una fuerte falta sobre Martínez Quarta.

Fausto Vera probó un disparo cruzado a distancia que se marchó cerca del palo izquierdo de Luis Ingolotti.

22 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tobías Andrada culminó una excelente jugada colectiva para romper el cero en Tucumán.

12 MINUTOS: ¡FRANCO NICOLA, EXPULSADO!

El atacante de Atlético Tucumán elevó su pierna derecha de manera peligrosa a la altura de la cabeza de Lucas Martínez Quarta y el árbitro Andrés Gariano le mostró la tarjeta roja.

10 minutos: el Millonario domina frente al repliegue local

River Plate tiene el control de la pelota, pero todavía no piso con claridad el área del Decano.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre River Plate y Atlético Tucumán.

¡SE OFICIALIZÓ LA ALINEACIÓN DE ATLÉTICO TUCUMÁN!

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE RIVER PLATE!

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.