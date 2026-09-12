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Bajo la lluvia, River le gana a Atlético Tucumán de visitante

River se enfrenta al Decano, que sufrió la expulsión de Franco Nicola a los 12 minutos. Están 1 a 0 tras el gol de Tobías Andrada a los 22'.

12 de septiembre 2026 · 17:29hs
Correa titular en River.

Prensa River.

Correa titular en River.

River Plate visita a Atlético Tucumán en busca de meterse en zona de playoffs en el Torneo Clausura. El Millonario se enfrenta al Decano por la novena jornada de la Zona B. Están 0 a 0 en el primer tiempo. En el local se fue expulsado Franco Nicola tras una fuerte falta sobre Martínez Quarta.

Minuto a minuto

24 minutos: River Plate aceleró y casi llegó el segundo gol

Ángel Correa y Gonzalo Montiel festejan el gol de River.

Parada díficil para River en Tucumán

Bustos jugó 53 partidos en River.

Fabricio Bustos rescindirá su contrato con River

Fausto Vera probó un disparo cruzado a distancia que se marchó cerca del palo izquierdo de Luis Ingolotti.

22 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tobías Andrada culminó una excelente jugada colectiva para romper el cero en Tucumán.

12 MINUTOS: ¡FRANCO NICOLA, EXPULSADO!

El atacante de Atlético Tucumán elevó su pierna derecha de manera peligrosa a la altura de la cabeza de Lucas Martínez Quarta y el árbitro Andrés Gariano le mostró la tarjeta roja.

10 minutos: el Millonario domina frente al repliegue local

River Plate tiene el control de la pelota, pero todavía no piso con claridad el área del Decano.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre River Plate y Atlético Tucumán.

¡SE OFICIALIZÓ LA ALINEACIÓN DE ATLÉTICO TUCUMÁN!

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE RIVER PLATE!

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

River Atlético Tucumán Tucumán Torneo Clausura
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