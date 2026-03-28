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Crisis: Guillermo Michel se reunió con trabajadores de la industria de la carne

Guillermo Michel se reunió con trabajadores de la carne por la crisis que atraviesa el sector. “Están destruyendo la industria nacional”, dijo el diputado.

28 de marzo 2026 · 20:59hs
Guillermo Michel se reunió con trabajadores de la industria de la carne.

Guillermo Michel se reunió con trabajadores de la industria de la carne.

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y los intendentes José Lauritto, Hernán Niz, Fernando Viganoni y Ricardo Sandoval, mantuvieron un encuentro con trabajadores del sector de la carne. El objetivo del cónclave fue abordar la delicada situación que atraviesa la industria en la provincia.

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Expresiones de Guillermo Michel

Durante la reunión los representantes sindicales manifestaron una fuerte preocupación por la caída de la actividad, la incertidumbre sobre los puestos de trabajo y las dificultades que enfrentan distintas plantas de la provincia.

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También hicieron foco en la problemática de la industria avícola con el deterioro de las condiciones de producción, la retracción del mercado y el riesgo de pérdida de empleo en numerosas localidades entrerrianas vinculadas a esa actividad.

Michel se refirió al impacto del programa económico del gobierno: “La apertura indiscriminada de importaciones llegó al límite de lo irracional que es importar alimentos”. A lo que agregó: “Están destruyendo la industria nacional y el empleo argentino”.

Y siguió: “Esta situación se va agravando día a día porque el consumo no se recupera, al trabajador no le queda resto después de cubrir el alquiler y los servicios. La crisis se profundiza y el segundo semestre será peor que éste en curso”.

Para el final, dijo: “Vamos a seguir impulsando medidas que permitan sostener la actividad y preservar las fuentes de trabajo. Priorizamos la agenda productiva y en esa línea apoyamos en el Congreso el Acuerdo Mercosur-Unión Europea que representa una gran oportunidad comercial para nuestro país”.

Otros detalles

Participaron del encuentro la legisladora nacional Marianela Marclay y los intendentes de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto; de San Justo, Fernando Viganoni; de Villa Mantero, Hernán Niz; y de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval. Por parte del sector cárnico estuvieron José Alberto Fantini.

Además, estuvo el secretario general de la Federación de la Carne; Carlos Molinares, del Sindicato de la Carne de Colón; Sergio Vereda y Danilo Schab, de Concepción del Uruguay; Elbio Schaab, de Diamante; Omar Garey, de Paraná; Félix Coto, de Gualeguaychú; y Luis Lazo, de Gualeguay.

Crisis Guillermo Michel trabajadores industria Carne
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