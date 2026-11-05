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Flávio Bolsonaro: fiscal pide investigar si se usaron fondos públicos en la fuga por Argentina

La fiscal Paula Ochoa solicitó medidas de prueba para determinar si se usaron fondos públicos para facilitar que el excandidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro pueda salir de su país

5 de noviembre 2026 · 12:51hs
La fiscal Paula Ochoa solicitó medidas de prueba para determinar si se usaron fondos públicos para facilitar que el excandidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro pueda salir de su país

La fiscal Paula Ochoa solicitó medidas de prueba para determinar si se usaron fondos públicos para facilitar que el excandidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro pueda salir de su país
La fiscal Paula Ochoa solicitó medidas de prueba para determinar si se usaron fondos públicos para facilitar que el excandidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro pueda salir de su país

La fiscal Paula Ochoa solicitó medidas de prueba para determinar si se usaron fondos públicos para facilitar que el excandidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro pueda salir de su país
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La fiscal Paula Ochoa solicitó medidas de prueba para determinar si se usaron fondos públicos para facilitar que el excandidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro pueda salir de su país

La fiscal Paula Ochoa solicitó medidas de prueba para determinar si se usaron fondos públicos para facilitar que el excandidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro pueda salir de su país

La fiscal Paula Ochoa impulsa medidas para determinar el rol del Gobierno argentino en la huída del excandidato a presidente brasileño Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, pasando por territorio argentino.

Con un escrito presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, busca dar un paso más en la investigación por el vuelo que el dirigente brasileño desde Puerto Iguazú hacia Miami.

Anteriormente, la titular del Juzgado Federal N°5 había ordenado medidas preliminares. Entre ellas, solicitó preservar los videos de las cámaras de seguridad que muestran el ingreso de Bolsonaro desde que cruzó la frontera, su paso por Migraciones y el aeropuerto de la ciudad misionera.

LEER MÁS: Diego Santilli defendió la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina: "No tenía impedimentos de Interpol"

Además, pidió información a Cancillería y al Ministerio de Seguridad sobre su pesaba alguna alerta o restricción sobre él, ya que su fuga se dio luego de que la Justicia de Brasil le impuso la prohibición para salir del país.

La causa se inició luego de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei. Según confirmó a esta Agencia, luego amplió su presentación para alcanzar al asesor presidencial Santiago Caputo, quien coordinó el viaje; Jorge Omar Waisman, director de Seguridad e Información del Ente Binacional Yacyretá; y el asesor de la Secretaría General de dicha entidad, Orlando Ignacio Palacios.

En paralelo, la Justicia de Misiones desestimó una denuncia realizada por la diputada Marcela Pagano.

Flávio Bolsonaro decidió escapar de Brasil junto a su esposa y sus dos hijas tras de perder las elecciones presidenciales contra Lula da Silva, debido a varias investigaciones judiciales que hay en su contra.

Entre ellas, se encuentra una por posible lavado de activos, corrupción, evasión fiscal por el financiamiento de un documental “Dark Horse” sobre su padre. También hay otra por su relación con el abogado Willer Tomaz, involucrado en posible blanqueo de dinero a través de empresas de apuestas online.

Flávio Bolsonaro Brasil Argentina
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