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El Papa León XIV usará papamóvil adaptado por ingeniero de Gualeguay

Julián Benedetti Basone, gerente de Planeamiento de Customer Service de Toyota Argentina, lideró la transformación de dos Hilux con estrictas exigencias del Vaticano

5 de noviembre 2026 · 11:13hs
Julián Benedetti Basone

Julián Benedetti Basone, gerente de Planeamiento de Customer Service de Toyota Argentina, lideró la transformación de dos Hilux con estrictas exigencias del Vaticano. Los detalles
Julián Benedetti Basone

Julián Benedetti Basone, gerente de Planeamiento de Customer Service de Toyota Argentina, lideró la transformación de dos Hilux con estrictas exigencias del Vaticano

El ingeniero gualeyo Julián Benedetti Basone lideró la transformación de dos camionetas Toyota Hilux en sendos papamóviles para trasladar al Papa León XIV durante su visita a Argentina. Fueron construidos en seis semanas, con las estrictas exigencias del Vaticano.

Se trata del gerente de Planeamiento de Customer Service de Toyota Argentina, oriundo de Gualeguay, quien encabezó el proyecto de transformación de los vehículos que serán utilizados durante la visita del Papa con un trabajo técnico y exigencias que no se notan a simple vista.

LEER MÁS: Papa León XIV: la agenda el Pontífice y los formularios para inscribirse a las misas

Una unidad fue presentada en el concesionario Kansai (Buenos Aires) y está destinada a las actividades en esa ciudad y en Luján. La segunda unidad fue trasladada a Córdoba (quedando bajo custodia de la Gendarmería Nacional) para los eventos en esa provincia.

Los detalles

Toyota Argentina desarrolló dos papamóviles basados en la camioneta Hiluz en la que el pontífice recorrerá las distancias entre los distintos sitios de la agenda papal del 8 al 11 de noviembre de 2026.

El proyecto fue liderado por el ingeniero Julián Benedetti Basone y la adaptación estuvo a cargo de la empresa cordobesa Vallé Equipamientos.

Se fabricaron dos papamóviles adaptando doca camionetas con configuración de cabina simple, lo que permite una plataforma trasera más amplia para el uso público del pontífice. Éstos vehículo se construyeron en la planta industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires.

Respecto a la adaptación técnica se ajustó y reforzó la suspensión trasera y el comportamiento dinámico para soportar una distribución de peso inusual (el asiento papal más el espacio para asistentes en la caja).

Por pedidos estrictos de confidencialidad y seguridad del Vaticano, no se difundieron detalles técnicos sobre el blindaje exacto.

En cuanto a la estética exterior son completamente de color blanco, cuentan con terminaciones en color dorado y lucen el escudo oficial de León XIV (con referencias a la tradición agustiniana y símbolos marianos). Además llevan la tradicional identificación SCV 1, correspondiente a la patente papal del Estado de la Ciudad del Vaticano.

También cuentan con detalles que incluyen banderines del Vaticano confeccionados con alto nivel y calidad artesanal. Como curiosidad, los vehículos conservaron su sistema multimedia original de fábrica, incluida la radio.

Papa León XIV Ingeniero Gualeguay Toyota Hilux Vaticano
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