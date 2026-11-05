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Babasónicos, Fito Páez y Divididos encabezan la grilla del Quilmes Rock 2027

El Quilmes Rock 2027 se realizará el 16, 17 y 18 de abril de 2027. La organización confirmó una extensa programación que reúne a grandes referentes del rock nacional

5 de noviembre 2026 · 13:09hs
Babasónicos, Fito Páez y Divididos encabezan la grilla del Quilmes Rock 2027

El Quilmes Rock comienza a palpitar una nueva edición y ya dio a conocer el esperado line-up de su edición 2027. Con una grilla que reúne a figuras históricas, bandas emblemáticas y artistas de distintas generaciones, el festival volverá a convertir la música en un gran punto de encuentro. La cita será el 16, 17 y 18 de abril, en tres jornadas que prometen una celebración de la cultura rockera.

El Quilmes Rock 2027 ya tiene sus artistas y promete tres jornadas a pura música

Entre los nombres más destacados del anuncio aparecen Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Jet, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Los Auténticos Caligaris, Jorge Drexler, Las Pelotas y Henry & La Palangana. También se suman Dante Spinetta, Ángela Torres, Cruzando el Charco, Kevin Johansen, Kapanga, Alejandro Lerner, Marilina Bertoldi, Turf, 2 Minutos, El Mató a un Policía Motorizado, Massacre, Camionero, Celeste Carballo y Virus, entre muchos otros.

Uno de los momentos especiales de la programación será el regreso de Fricción, además de un homenaje a Luis Alberto Spinetta a cargo de Javier Malosetti, que se suma a una grilla atravesada por distintas generaciones y estilos musicales.

La programación también incluye a Bandalos Chinos, Los Cafres, La Delio Valdez, La Mississippi, La Portuaria, Los Tipitos, Los Mentidores, La Mancha de Rolando, La Franela, Jóvenes Pordioseros, Juana La Loca, Mi Amigo Invencible, Marilina Bertoldi, Paula Maffía, Winona Riders y Viva Elástico, entre decenas de propuestas.

Con una extensa lista de artistas, el Quilmes Rock busca renovar su lugar como uno de los grandes acontecimientos musicales del país. La diversidad de la programación propone un recorrido por diferentes épocas y sonidos: desde los referentes que marcaron la historia del rock argentino hasta las nuevas bandas y solistas que construyen el presente de la escena.

Entradas y fechas

El Quilmes Rock 2027 se realizará los días 16, 17 y 18 de abril. La primera etapa de venta, denominada Zorzal Madrugador, ya se encuentra agotada, mientras que la fase 2, con descuento, está habilitada.

Las entradas se pueden adquirir a través de Enigma Tickets. La organización anticipa así una nueva edición de un festival que, a lo largo de su historia, se consolidó como un espacio de encuentro entre artistas, público y distintas generaciones unidas por la música.

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Quilmes Rock Babasónicos Música Fito Páez
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