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Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Personal de la División Trata de Personas detuvo a un joven acusado de abusos sexuales reiterados en la zona sur de Paraná. El sujeto quedó en la Alcaidía.

4 de noviembre 2026 · 21:38hs
En Paraná detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados.

En Paraná detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados.

Personal de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos llevó adelante en las primeras horas de la mañana de este miércoles un allanamiento en una vivienda de la zona sur de Paraná. La medida judicial se dio en el marco de una investigación instruida por presuntos hechos de abuso sexual reiterados, ocurridos en inmediaciones del domicilio intervenido.

LEER MÁS: Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

La detención en Paraná

La causa se originó a partir de las denuncias formuladas por varias mujeres, quienes manifestaron haber sido víctimas de ataques sexuales en la vía pública. Según los testimonios recolectados durante la pesquisa, las agresiones fueron perpetradas por un masculino que transitaba a bordo de una motocicleta por distintos sectores del barrio.

Durante el operativo dispuesto por las autoridades policiales y judiciales, se logró la detención del principal sospechoso, un joven de 19 años. Asimismo, los efectivos secuestraron una motocicleta Motomel de 110 cc, dos cascos protectores, diversas prendas de vestir, calzado y dos teléfonos celulares, elementos considerados de vital interés para el avance de las pericias.

El procedimiento contó con la intervención directa de la Unidad Fiscal de Género y Abuso Sexual, en conjunto con el Juzgado de Garantías en turno.

Luego de completarse las diligencias del operativo, el detenido fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, donde permanece a disposición de la Justicia.

Paraná ataques
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