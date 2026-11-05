Nonpalidece continúa celebrando sus 30 años y se prepara para su show en Santa Fe

Nonpalidece recorrerá distintas ciudades del país durante este mes como parte de su gira aniversario. El 27 de noviembre se presentará en Tribus Club de Arte

Con 30 años de trayectoria, Nonpalidece continúa celebrando su historia junto al público y llevando su música a distintos puntos del país. Durante noviembre, la banda recorrerá varias ciudades argentinas como parte de su gira aniversario, que tendrá una parada en el Litoral: el viernes 27 de noviembre llegará a Tribus Club de Arte, en la ciudad de Santa Fe.

El festejo comenzó el pasado 1 de octubre en el complejo C Art Media de Buenos Aires, con entradas agotadas y una celebración que reunió a la banda con sus seguidores durante casi tres horas. El repertorio incluyó 36 canciones y un recorrido por distintas etapas de su carrera, en una noche que marcó el inicio de este recorrido especial por sus tres décadas de música.

La gira continuará durante noviembre con presentaciones en Buenos Aires, Río Cuarto, San Juan, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Corrientes. En diciembre, Nonpalidece regresará a Costa Rica y cerrará el año en San Isidro. La agenda también comienza a proyectarse hacia 2027, con fechas confirmadas en Mar del Plata, México y una nueva participación en el Cosquín Rock.

Uno de los anuncios destacados de esta etapa es el encuentro con Paralamas, una de las bandas más influyentes de Brasil. Por primera vez, ambos grupos compartirán escenario en Argentina: el 23 de marzo de 2027 se presentarán en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 26 de marzo llegarán al Metropolitano de Rosario. Serán dos conciertos que reunirán a referentes de la música latinoamericana.

A tres décadas de sus comienzos, Nonpalidece mantiene vigente su vínculo con el público y sigue sumando escenarios a una historia construida a través de canciones, encuentros y recorridos por distintos lugares de Latinoamérica. La cita más cercana para el público de la región será el 27 de noviembre, en Tribus Club de Arte, Santa Fe.