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Una discusión terminó en tragedia en Paraná: murió un hombre y hay un detenido

Un hombre de 46 años murió en Paraná tras recibir un golpe en la cabeza durante una discusión con un vecino de 65 años, quien fue detenido.

5 de noviembre 2026 · 06:49hs
Una discusión terminó en tragedia en Paraná: murió un hombre y hay un detenido

Reporte 100.7

Un hombre falleció la madrugada de este jueves en Paraná tras recibir un golpe en la cabeza durante una discusión con otro sujeto. El agresor, de 65 años, fue detenido y será imputado por el delito de homicidio simple. La víctima fue identificada como Ariel Álvarez, de 46 años, vecino del barrio 4 de Junio.

Según informó la policía, el hecho se registró alrededor de las 1.20 en la intersección de las calles Churruarín y Güiraldes. De acuerdo al reporte policial, un llamado al servicio de emergencia 107 dio aviso de la situación. Al llegar al lugar, personal médico constató que Álvarez ya no tenía signos vitales.

En el lugar hallaron al agresor, quien vive en la zona. El hombre dio su versión: manifestó que había mantenido una discusión con Álvarez, durante la cual lo golpeó y provocó que cayera sobre la calle.

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La situación se puso tensa pocos minutos después, cuando al lugar arribó el sobrino del fallecido e intentó agredir al vecino acusado de la muerte. Personal policial intervino y demoró al joven. Tras un palpado entre sus prendas, hallaron un revólver calibre 32 largo, en desuso.

Detenido

Finalmente, la fiscalía ordenó trasladar el cuerpo de Álvarez a la Morgue Judicial de Oro Verde para la autopsia de rigor; mientras que el hombre de 65 años fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

Paraná detenido Discusión
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