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A contramano de los mercados, el riesgo país subió: en cuánto se ubicó este miércoles

El riesgo país se movió en sentido opuesto a la reacción generalizada de los mercados, luego de la derrota legislativa de Trump y se ubicó en los 850 puntos.

4 de noviembre 2026 · 17:11hs
A contramano de los mercados

A contramano de los mercados, el riesgo país subió este jueves. 

El riesgo país vuelve a anotar otra jornada al alza, como consecuencia del mal desempeño de los bonos, y sube a 850 puntos básicos. El resultado se da a contramano de lo que sucede en el mundo, donde los mercados internacionales reaccionan al alza ante la derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas.

En concreto, el indicador que elabora el JP Morgan sube 19 unidades o el equivalente a 2,3% y se posiciona sobre un nuevo máximo en doce meses.

LEER MÁS: El riesgo país saltó a 755 puntos y las acciones argentinas cayeron

Qué pasa con el riesgo país

El resultado surge a raíz del mal desempeño que anotaban los bonos soberanos, los cuales pierden hasta 0,6% en promedio y traccionan al alza al ponderador de deuda.

“Si la incertidumbre internacional eleva el costo del capital o reduce el atractivo de los activos emergentes, eso puede trasladarse a los bonos argentinos, al riesgo país y a las expectativas cambiarias. La capacidad de mantener el orden fiscal, sostener la estabilidad monetaria y fortalecer las reservas va a ser fundamental para reducir la exposición a los movimientos externos”, precisó Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica.

Los ADRs argentinos operaban mixtos, con bajas de hasta 7% lideradas por YPF y continuadas por Pampa Energía (-4,2%) y Tenaris (-3,1%). En el otro extremo, aparecen Mercado Libre con 5,6%, Globant (4,6%) y Coproración América (4,2%).

En el plano internacional, el petróleo sigue a la baja, perforando los US$100 por barril, mientras que las Bolsas europeas y asiáticas operan en alza.

El FTSE 100 de Londres avanza 1,96%, mientras que el CAC de Francia lo hace 2,14% y el DAX en Alemania 1,89%. En tanto, el IBEX de Madrid sube 3,28% y la Bolsa de Milán en Italia mejora 2,38%.

En Asia, Shanghái cerró al alza con 2,16%, Hong Kong avanzó 1,67% y el Kospi de Corea mejoró 0,62%.

A su vez, los principales indicadores de Wall Street avanzan hasta 3% en el caso del Dow Jones, seguido del S&P 500 (1,8%) y Nasdaq (1,4%).

Mercados Riesgo país
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