El riesgo país vuelve a anotar otra jornada al alza, como consecuencia del mal desempeño de los bonos, y sube a 850 puntos básicos. El resultado se da a contramano de lo que sucede en el mundo, donde los mercados internacionales reaccionan al alza ante la derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas.
A contramano de los mercados, el riesgo país subió: en cuánto se ubicó este miércoles
El riesgo país se movió en sentido opuesto a la reacción generalizada de los mercados, luego de la derrota legislativa de Trump y se ubicó en los 850 puntos.
En concreto, el indicador que elabora el JP Morgan sube 19 unidades o el equivalente a 2,3% y se posiciona sobre un nuevo máximo en doce meses.
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Qué pasa con el riesgo país
El resultado surge a raíz del mal desempeño que anotaban los bonos soberanos, los cuales pierden hasta 0,6% en promedio y traccionan al alza al ponderador de deuda.
“Si la incertidumbre internacional eleva el costo del capital o reduce el atractivo de los activos emergentes, eso puede trasladarse a los bonos argentinos, al riesgo país y a las expectativas cambiarias. La capacidad de mantener el orden fiscal, sostener la estabilidad monetaria y fortalecer las reservas va a ser fundamental para reducir la exposición a los movimientos externos”, precisó Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica.
Los ADRs argentinos operaban mixtos, con bajas de hasta 7% lideradas por YPF y continuadas por Pampa Energía (-4,2%) y Tenaris (-3,1%). En el otro extremo, aparecen Mercado Libre con 5,6%, Globant (4,6%) y Coproración América (4,2%).
En el plano internacional, el petróleo sigue a la baja, perforando los US$100 por barril, mientras que las Bolsas europeas y asiáticas operan en alza.
El FTSE 100 de Londres avanza 1,96%, mientras que el CAC de Francia lo hace 2,14% y el DAX en Alemania 1,89%. En tanto, el IBEX de Madrid sube 3,28% y la Bolsa de Milán en Italia mejora 2,38%.
En Asia, Shanghái cerró al alza con 2,16%, Hong Kong avanzó 1,67% y el Kospi de Corea mejoró 0,62%.
A su vez, los principales indicadores de Wall Street avanzan hasta 3% en el caso del Dow Jones, seguido del S&P 500 (1,8%) y Nasdaq (1,4%).