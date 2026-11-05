Qué hacer en Paraná este fin de semana: cine, teatro, música y propuestas culturales

La agenda cultural de Paraná llega con opciones para todos los gustos: espectáculos teatrales, recitales, ferias y actividades para disfrutar de la ciudad

El fin de semana ofrece distintas alternativas para quienes buscan disfrutar de la cultura y el entretenimiento en Paraná. Desde los estrenos y las propuestas de la cartelera cinematográfica hasta las funciones teatrales, los encuentros musicales y las ferias, la ciudad tendrá una agenda con actividades para compartir entre amigos, en familia o simplemente para descubrir nuevos espacios y artistas.

En Sunstar, ubicado en Shopping La Paz (Venezuela 61), se proyectará El gato con sombrero en 3D todos los días a las 18 y a las 19.50, en castellano. En 2D, tendrá funciones diarias a las 15.40.

También estarán Entrega al límite, todos los días a las 21.50; Godzilla Minus Zero, a las 15.30, 19.20 y 21.50; Wildwood: El bosque salvaje, a las 17.30; Clayface, a las 15.30 y 19.50; y Madre siniestra, a las 15.30 y 19.50. Todas las funciones serán en castellano y en 2D.

Círculo

En el Cine Círculo, ubicado en Andrés Pazos 339, la programación tendrá propuestas para distintos públicos. El gato con sombrero se proyectará en 3D los sábados, domingos y lunes a las 17.30, y en 2D todos los días a las 18.45.

La cartelera también incluye Sacrificio de los elegidos, todos los días a las 21.30; Godzilla Minus Zero, a las 19.15 y 21.45; Clayface, a las 19.30; Madre siniestra, a las 20 y 22; y El corazón de la bestia, a las 21.15. Todas estas funciones serán en 2D y en castellano.

Por otra parte, Wildwood: El bosque salvaje tendrá funciones los sábados y domingos a las 17, mientras que La isla olvidada se proyectará esos mismos días a las 17.15, en 3D.

Las Tipas

En Las Tipas, ubicado en Shopping Paso del Paraná (Corrientes y San Lorenzo), la programación presenta una variada oferta de películas en 2D, 3D y 4D.

Wildwood: El bosque salvaje tendrá funciones todos los días a las 16 y 19.40; Coyote vs Acme, a las 17.30; El corazón de la bestia, a las 15.10; Resident Evil: Noche cero, a las 22.30; La caída de la ballena, a las 17.20; y Madre siniestra, a las 21.50.

También se podrá ver El gato con sombrero en 3D y 4D, todos los días a las 16.20, 19 y 21.30; Godzilla Minus Zero, en 2D y 4D, a las 16.40, 19.30 y 22.20; Entrega al límite, en 2D, a las 19.50 y 22.10; y Verity: La sombra de un engaño, en 2D, a las 19.10. Todas las funciones serán en castellano.

Teatro: humor y nuevas historias sobre el escenario

El viernes 6, a las 21, se presentará Limonada, una obra teatral con dirección y dramaturgia de Elba Neme. Sobre el escenario estarán Sabina Piccini, Silvina Fontelles, Raquel Freijo, Lucía Tejera y Tovio Velozo. La función será en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis, ubicada en Ituzaingó 80. Las entradas tienen un valor de $20.000 y las anticipadas, $15.000. Reservas al 343 510 1238.

El sábado 7, a las 21.30, Casa Encendida recibirá a Litoral Stand Up Comedy, una propuesta para disfrutar del humor y compartir una noche de risas. La función reunirá monólogos y situaciones cotidianas desde una mirada humorística. La cita será en Andrés Pazos 179, con entrada a la gorra. Reservas al 343 471 1428.

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Música: recitales, folclore y rock

El viernes 6, a las 20.30, Sala Erarte será escenario de Como un vuelo, una propuesta que reunirá a Juan Pablo Carrivali, Luis Farías, en acordeón, y Valentín Cosso, en guitarra. La presentación será en el subsuelo de Galería Flamingo, en la esquina de San Martín y Urquiza. La tarjeta tiene un valor de $30.000 e incluye una copa de vino. Reservas al 343 512 5808.

A las 21, Homero Taisen llegará a Peña Negra junto a Aunque No Perfectamente para compartir una propuesta musical en Tierra Bomba, ubicada en Urquiza 1214. El ingreso será sin cargo hasta las 22.30.

La noche continuará con rock en Limbo. A las 22 se realizará Rock sin Excusas, un encuentro que reunirá a Clásicos Rockeros, Ancestros, Sustrato e Hijos de la Noche. La cita será en Liniers 376. Las entradas costarán $7.000 y las anticipadas, $5.000.

El sábado 7, a las 21, el músico Juan Manuel Bilat será protagonista de una nueva edición de la Peña del Folclore Bomba, una propuesta que invita a disfrutar de la música popular y las tradiciones folclóricas. La presentación será en Tierra Bomba, ubicada en Urquiza 1214. El ingreso será sin cargo hasta las 22.30.

También el sábado, a las 21, Don Osvaldo llegará a Paraná para presentar Zona Liberada. La banda se presentará en el Club Echagüe, ubicado en 25 de Mayo 555, en una noche dedicada al rock y al encuentro con sus seguidores.

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A la misma hora, Natalie Pérez se presentará en el Teatro 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 60. La artista llegará con su propuesta musical y un repertorio de canciones y hits para compartir con el público. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro o a través de www.gradatickets.com. Los valores son: preferencial (primeras ocho filas), $50.000; platea general y palcos bajos, $45.000; palcos altos y anfiteatro, $40.000; tertulia y paraíso, $35.000.

Festivales y ferias para recorrer la ciudad

El sábado 7, desde las 17, se realizará la 35ª Feria de las Colectividades en Sala Mayo, en Puerto Nuevo. El encuentro celebra la diversidad cultural y las tradiciones de las distintas comunidades, con una propuesta que invita a conocer sus costumbres y disfrutar de una jornada de intercambio, sabores y expresiones culturales. La entrada será libre y gratuita.

En el mismo horario, de 17 a 22, tendrá lugar Periodistas Lado B, una feria que propone descubrir otras facetas creativas de periodistas de la ciudad. Durante el encuentro compartirán sus producciones vinculadas al arte, el diseño, la moda, la literatura y los objetos culturales. La actividad será en Juan L. Ortiz, ubicado en bulevar Racedo 250, con entrada libre y gratuita.

La Noche de los Museos

El viernes 6, de 19 a 24, se realizará una nueva edición de La Noche de los Museos, una propuesta que invita a recorrer y descubrir los espacios culturales de la ciudad. Durante la jornada, distintos museos y locaciones abrirán sus puertas para acercar al público sus colecciones, muestras y propuestas especiales. La actividad será con entrada libre y gratuita.