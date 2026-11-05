Falleció la ex diputada Patricia Walsh

La hija del periodista Rodolfo Walsh murió, a los 74 años, en la clínica Suizo Argentina, por una complicación devenida en una neumonía, después de la intervención quirúrgica a la que había sido sometida días atrás.

No sé por dónde empezar. Son tantas cosas en tan pocos días, con tantas pérdidas.Como escribió tu querida hija: "Qué vida tuviste... Te pasaron todas", Patricia.Patricia Walsh, una de mis grandes maestras, porque a luchar, como tantas otras cosas, se aprende, y ella me enseñó muchísimo.La dictadura genocida mató a Vicki y, meses después, a Rodolfo, su papá, que acababa de publicar la Carta Abierta a la Junta Militar. Años más tarde, sufriría la pérdida de su hija mayor, María Eva. Jamás paró.Como diputada nacional, fue la autora de la ley de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Actualmente, estábamos llevando adelante el juicio oral por el asesinato de Vicki y peleando por la expropiación de la casa de San Vicente, la última de Rodolfo Walsh, que fue allanada, saqueada y bombardeada luego de su secuestro y desaparición. ¡Vamos a continuar todas y cada una de esas peleas por memoria, verdad y justicia!Hoy no puedo escribir nada más, porque, ante todo, eras mi amiga. Nos reímos mucho, pensamos tantas cosas para encarcelar a los genocidas, para impedir que los liberaran. Esa era nuestra fortaleza: saber que era por los 30.000 detenidos-desaparecidos, que esa pelea valía la pena si queríamos construir otro futuro, sin opresión ni explotación.Qué lindo haberte conocido, qué lindo haberte tenido, cómo te voy a extrañar, amiga. — Myriam Bregman (@myriambregman) November 5, 2026

Fue una reconocida política y referente de izquierda, que ejerció como legisladora tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; impulsó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas en 2003 y fue candidata a la presidencia de la Nación en dos oportunidades.

Hasta hace algunas semanas, Walsh trabajó fervientemente en la defensa de los Derechos Humanos y fue querellante en el juicio denominado la "Masacre de la calle Corro" donde, este año, tuvo una gran participación debido a que una de las víctimas había sido su hermana, María Victoria Walsh, quien murió el 29 de septiembre de 1976.

En mayo pasado, prestó una declaración testimonial muy relevante, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, para exigir justicia por el asesinato de su hermana y los otros cuatro militantes perpetrado por última dictadura militar.

En 2025, llevó adelante una presentación judicial conjunta con la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman para exigir la preservación de los archivos históricos de la Armada ante la posibilidad de que sean destruidos.