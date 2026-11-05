Tres heridos en un choque en la Ruta 11, en el acceso a Aldea Protestante

Tres personas resultaron con heridas de diversa consideración en un choque entre dos autos en la Ruta 11, cerca del acceso a Aldea Protestante.

Tres personas resultaron con heridas de diversa consideración en un choque entre dos autos en la Ruta 11, cerca del acceso a Aldea Protestante. Todos fueron trasladados al Hospital San José de Diamante.

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, personal policial de la Comisaría de Valle María se encontraba en el amanecer de este jueves realizando operativos preventivos, cuando son anoticiados del siniestro vial. Una vez en el lugar observan que del mismo participaron dos automóviles Fiat, modelos Palio y Siena.

Los agentes brindaron atención a los ocupantes, siendo tres personas mayores de edad; los conductores de los rodados son una mujer de 23 años, y un hombre de 69 quien además iba acompañado por una mujer de 66 años, todos resultaron con diversas lesiones, que demandaron el traslado hacia el Hospital San José de Diamante, para recibir atención médica.

Tránsito asistido

El tránsito se mantiene señalizado y asistido por agentes policiales, hasta la finalización de las tareas periciales que dispuso el Ministerio Público Fiscal, para determinar las causas y circunstancias del siniestro.

La institución policial recordó las medidas de precaución que se deben mantener al conducir y respetar las normas de tránsito, para evitar la siniestralidad vial y proteger así la vida.