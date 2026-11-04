Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. En tanto que, en el Siempre Sale, hubo 24 ganadores con cinco aciertos y tres son de Entre Ríos. Cada uno se hará acreedor de $15.392.497,50.
Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en la noche de este miércoles. En el Siempre Sale hubo 24 ganadores, tres de Entre Ríos.
Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el domingo habrá en juego 6.850 millones de pesos.
LEER MÁS: Quini 6: no hubo ganadores con seis aciertos y el Siempre Sale repartió premios
Todos los sorteos del Quini 6
En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron: 02-27-45-39-14-09. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.493.765.204.
En el caso de La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 19-45-18-30-43-28. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.105.964.403.
Mientras que en La Revancha aparecieron el 02-39-20-21-32-05. Aquí también el pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.078.165.814.
Por último, en el Siempre Sale, salieron: 38-25-07-01-29-12. En esta modalidad hubo 24 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $15.392.497,50. Tres son de Entre Ríos.