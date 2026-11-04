Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en la noche de este miércoles. En el Siempre Sale hubo 24 ganadores, tres de Entre Ríos.

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. En tanto que, en el Siempre Sale, hubo 24 ganadores con cinco aciertos y tres son de Entre Ríos. Cada uno se hará acreedor de $15.392.497,50.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el domingo habrá en juego 6.850 millones de pesos.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron: 02-27-45-39-14-09. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.493.765.204.

En el caso de La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 19-45-18-30-43-28. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.105.964.403.

Mientras que en La Revancha aparecieron el 02-39-20-21-32-05. Aquí también el pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.078.165.814.

Por último, en el Siempre Sale, salieron: 38-25-07-01-29-12. En esta modalidad hubo 24 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $15.392.497,50. Tres son de Entre Ríos.