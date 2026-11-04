Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en la noche de este miércoles. En el Siempre Sale hubo 24 ganadores, tres de Entre Ríos.

4 de noviembre 2026 · 21:53hs
Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. En tanto que, en el Siempre Sale, hubo 24 ganadores con cinco aciertos y tres son de Entre Ríos. Cada uno se hará acreedor de $15.392.497,50.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el domingo habrá en juego 6.850 millones de pesos.

LEER MÁS: Quini 6: no hubo ganadores con seis aciertos y el Siempre Sale repartió premios

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron: 02-27-45-39-14-09. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.493.765.204.

En el caso de La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 19-45-18-30-43-28. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.105.964.403.

Mientras que en La Revancha aparecieron el 02-39-20-21-32-05. Aquí también el pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.078.165.814.

Por último, en el Siempre Sale, salieron: 38-25-07-01-29-12. En esta modalidad hubo 24 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $15.392.497,50. Tres son de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
Noticias relacionadas
El Quini 6 favorió a un apostador en el tradiocional.

Un apostador ganó más de 1.080 millones de pesos en La Revancha del Quini 6

Quini 6: este miércoles se sortean 4400 millones de pesos y se podrá seguir en vivo.

Quini 6: este miércoles se sortean 4400 millones de pesos y se podrá seguir en vivo

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este domingo. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: este domingo se sortea un pozo estimado de 4.000 millones de pesos.

Quini 6: este domingo se sortea un pozo estimado de 4.000 millones de pesos

Ver comentarios

Lo último

Liga Profesional: así arrancarán los promedios en 2027

Liga Profesional: así arrancarán los promedios en 2027

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras

Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras

Ultimo Momento
Liga Profesional: así arrancarán los promedios en 2027

Liga Profesional: así arrancarán los promedios en 2027

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras

Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras

Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Capibá RC tiene nueva comisión directiva

Capibá RC tiene nueva comisión directiva

Policiales
Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Gualeguay registró 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana

Gualeguay registró 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana

Seguirán detenidos los acusados de matar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná

Seguirán detenidos los acusados de matar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras

Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras

La Justicia rechazó una demanda de una exdirectiva de CEGSA por beneficios salariales

La Justicia rechazó una demanda de una exdirectiva de CEGSA por beneficios salariales

Rosario Romero llevó el reclamo de los municipios al Gobierno nacional

Rosario Romero llevó el reclamo de los municipios al Gobierno nacional

Desocupados marcharon al municipio de Concordia

Desocupados marcharon al municipio de Concordia

Dengue: la Municipalidad de Paraná inicia el monitoreo con ovitrampas

Dengue: la Municipalidad de Paraná inicia el monitoreo con ovitrampas

Dejanos tu comentario