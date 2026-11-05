El Lollapalooza Argentina 2027 dio a conoció el line up completo de cada día

El Lollapalooza se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y la organización dio a conocer cómo se distribuirán los más de 70 artistas de la programación

La cuenta regresiva para una nueva edición de Lollapalooza Argentina ya comenzó. Después de revelar los nombres que formarán parte de su programación 2027, el festival dio a conocer el line up completo por día y anticipó tres jornadas que reunirán a grandes figuras de la música internacional y nacional.

La duodécima edición se realizará el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro. Organizado por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell, el encuentro contará con más de 70 proyectos musicales, cinco escenarios y una propuesta que recorrerá distintos géneros, desde el rock y el pop hasta la electrónica, el hip-hop y las nuevas tendencias.

Entre los nombres más destacados aparecen The Killers, Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, The Prodigy, Queens of the Stone Age, Cage the Elephant, The Neighbourhood, Fontaines D.C. y RAYE. La presencia argentina también tendrá un lugar central con Dillom, TINI, Un Poco de Ruido, Usted Señalemelo y Las Sombras, entre otros artistas.

Tres días, tres propuestas musicales

Viernes 12 de marzo

La jornada inaugural tendrá como uno de sus grandes atractivos el regreso de The Killers, la banda liderada por Brandon Flowers, responsable de canciones que marcaron a distintas generaciones. También estarán The Neighbourhood, Fontaines D.C. y The Prodigy, que aportarán rock alternativo, post-punk y electrónica.

La representación argentina llegará de la mano de Dillom, mientras que la programación internacional sumará a RAYE, Malcom Todd, ADÉLA y Ela Taubert. La electrónica tendrá entre sus protagonistas a Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Mind Enterprises y AYYBO.

Completan la jornada Midnight Generation, Princesa Alba, Natalia Lacunza, Kchiporros, Santos Bravos, Las Sombras, Folgar, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro y Pato Mallet.

Sábado 13 de marzo

El segundo día tendrá como figuras principales a Travis Scott, uno de los referentes mundiales del rap, y TINI, que llegará con su propuesta pop y un espectáculo pensado para conectar con el público de distintas generaciones. También se presentará Queens of the Stone Age, una de las bandas más reconocidas del rock alternativo.

La programación incluirá a los venezolanos Rawayana, los neoyorquinos Geese y la artista de hyperpop SLAYYYTER. Uno de los encuentros más particulares será el de Un Poco de Ruido, el fenómeno de la cumbia y el streaming que llevará su celebración al escenario del festival.

En el terreno electrónico se destacan Four Tet, Carlita, Sammy Virji y Tiga. También participarán Francisca Valenzuela, Julia Wolf, Die Spitz, Angine de Poitrine, Mateo Dufour Live, Yorghaki, Juana Rozas, Broke Carrey, Lolu Menayed, Sofía Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola.

Domingo 14 de marzo

El cierre estará encabezado por Charli XCX, una de las figuras más influyentes del pop global, y el DJ y productor francés David Guetta, que llevará al Hipódromo de San Isidro sus grandes éxitos de la música electrónica.

La última jornada también tendrá el regreso de Cage the Elephant y las presentaciones de Dominic Fike, Sombr y Lola Young. A ellos se sumarán el cantante de soul Leon Bridges y los mendocinos Usted Señalemelo.

La diversidad musical continuará con The Avalanches, Boy Harsher y Snow Strippers, además de Amaia, Daniela Spalla, Violet Grohl, K4OS, Ninajirachi, Rivo y Juan Hansen Live. La grilla se completa con TOMORA, Enzocerobulto, Zé Pequeña, Dandára, Hana Fox, Molle y La Ramona.

Entradas y transmisión en vivo

Los tickets diarios para Lollapalooza Argentina 2027 ya se encuentran a la venta, exclusivamente a través de All Access. La compra se puede realizar con todos los medios de pago y en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.

Además, Flow acompañará las tres jornadas con la transmisión en vivo de los shows de los diferentes escenarios y contenidos exclusivos, para que el público pueda seguir el festival también desde sus hogares.

Con una programación que combina grandes regresos, figuras internacionales, artistas argentinos y nuevas propuestas, Lollapalooza Argentina se prepara para volver a reunir a miles de personas alrededor de la música. La cita será el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro.