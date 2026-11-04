Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Alan Barrientos accedió a una probation en la causa por lesiones y amenazas contra jugadores de Patronato. Las medidas de conductas dispuestas.

Alan Barrientos, de 27 años, accedió a una probation en el marco de la causa por lesiones y amenazas contra integrantes del plantel profesional del Club Patronato. El joven quedó involucrado en la causa penal por su participación en la agresión a los futbolistas Alan Sosa (capitán) y Facundo Díaz. El hecho ocurrió el 15 de agosto en las inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella, luego de la derrota de Patronato por 3 a 0 ante Colón en Santa Fe. Uno de los jugadores afectados relató la gravedad de la situación al declarar que fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma.

El joven es hijo del fallecido Gustavo 'Petaco' Barrientos, exjefe de barrabrava de Patronato, quien fue acribillado durante una salida socio familiar en su casa quinta de Colonia Ensayo el 18 de febrero de 2023.

En el marco de una audiencia realizada este miércoles en los Tribunales de Paraná, el juez de Garantías Marina Electra Barbagelatta homologó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa y dispuso que el joven cumpla dos años de reglas de conductas, consistentes en:

-Abonar, en concepto de reparación económica, la suma de dos millones de pesos para Sosa; y de un millón para Díaz.

-Mantener el domicilio declarado en la Justicia y no podrá modificarlo sin dar previo aviso a la oficina de medidas alternativas.

-Realizar 96 horas anuales de tareas comunitarias no remuneradas en favor de la entidad de bien público que la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) determine, tareas que podrán ser sustituidas por uno o más talleres de capacitación laboral que tengan la misma o superior a carga horaria y que tendrá que terminar para que pueda operar como sustitución de la realización de su tarea.

-Llevar adelante el curso sobre concientización deportiva que le indiquen en la OMA.

-Tiene prohibido realizar cualquier acto molesto, violento o perturbador hacia cualquier jugador del club Patronato particularmente. La medida no se limita a Daniel Sosa y a Facundo Díaz

-Tiene prohibido ingresar al club Patronato durante el periodo de la suspensión del juicio a prueba. Y también tiene prohibido ingresar a cualquier evento deportivo del fútbol durante estos dos años.

Un acuerdo modificado

La suspensión de juicio a prueba es una salida alternativa del proceso penal, que establece que el imputado cumpla durante un periodo de tiempo con ciertas reglas de conducta, como realizar tareas comunitarias. Una vez cumplidas, la justicia puede dictar el sobreseimiento.

En la audiencia de este miércoles, el fiscal Rodolfo Martín Abrahan y el abogado defensor Claudio Berón presentaron un acuerdo de probation por un año y medio. Sin embargo, ese plazo fue modificado por la jueza Barbagelatta, quien destacó la gravedad del delito imputado. Además, remarcó que la resolución del caso contaba con el consentimiento de los jugadores víctimas.

"En ese examen de valoración de la legalidad, la Fiscalía ha imputado un hecho que, subsumido como ha sido, y entiendo que ha sido correctamente subsumido, tiene un mínimo de tres años. Teniendo en cuenta las condiciones personales de Barrientos, el hecho de que no tenga antecedentes, hace posible valorar que con un ofrecimiento económico de este tipo pudiera acceder a una prisión preventiva con ejecución condicional y, por tanto, entiendo que se reúnen los requisitos objetivos y subjetivos. Porque además en este contexto se cuenta del acuerdo de quienes aparecen como víctimas", explicó.

Al finalizar, la magistrada explicó al imputado que si no cumple con las medidas, la probation será revocada y será enviado a juicio oral y público.