Cámara de Diputados: el Presupuesto 2027 ya tiene dictamen

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados concluyó el debate del proyecto de Presupuesto 2027 y emitió dictamen. Inicia debate de Obras Públicas

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, presidida por el diputado Bruno Sarubi, se reunió el miércoles por la tarde para concluir el análisis y emitir dictamen sobre el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 de la Administración Pública Provincial para el próximo ejercicio. Del encuentro participó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, senador Gustavo Vergara.

Por su parte, la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento, presidida por la diputada Noelia Taborda, inició el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley Nº 6.351 de Obras Públicas de Entre Ríos.

La propuesta busca actualizar el régimen provincial y dotar al Estado de procedimientos de contratación y ejecución más “ágiles, eficientes y transparentes”. Entre sus principales modificaciones contempla nuevas herramientas para las tareas de mantenimiento y refacción de inmuebles, la ampliación de las facultades estatales para ejecutar obras en propiedades sobre las que tenga derechos de posesión o tenencia por razones de interés público y la incorporación de modalidades de contratación específicas para la conservación vial y la infraestructura, como los Contratos de Recuperación y Mantenimiento (CReMa) y de sistema abierto, entre otros puntos.

Participaron de esta instancia el coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia, Matías Plugoboy; el asesor Legal y Técnico de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Andrés Gallizzi; el secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Esteban Vitor; y el coordinador general, Legal, Técnico y Administrativo de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, Leonel Rodríguez.

Media sanción

Entre los proyectos que obtuvieron media sanción se encuentra la creación de 100 cargos de personal de seguridad para la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, una iniciativa que recibió aprobación unánime. El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, diputado Bruno Sarubi, fundamentó la necesidad de ampliar la planta de agentes y señaló que “actualmente hay 1.404 efectivos para resguardar a 3.162 internos”. También destacó la importancia de reconocer la labor del personal de la fuerza.

Por unanimidad, también obtuvo media sanción el proyecto que instituye la Semana de la Concientización de la Salud Mental, de autoría de la diputada María Elena Romero. Durante el debate, la legisladora sostuvo que es necesario “terminar con el estigma, que es el principal obstáculo para pedir ayuda”. Además, remarcó que “buscar asistencia no es debilidad; nadie tiene que atravesar solo una situación emocional difícil” y convocó a promover espacios de diálogo sobre esta problemática en escuelas y distintos ámbitos de la provincia.

En materia de salud pública, recibió media sanción por unanimidad la adhesión a la Ley Nacional Nº 25.936, que establece el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. La propuesta, impulsada por la diputada Débora Todoni, destaca la importancia de la donación voluntaria como una acción solidaria que permite salvar vidas.

Nuevas iniciativas y declaraciones de Interés

Entre los proyectos que tomaron estado parlamentario se encuentra una iniciativa del Poder Ejecutivo para ratificar dos convenios complementarios suscriptos el 28 de septiembre de 2026. El primero corresponde a un acuerdo con YPF SA para impulsar acciones conjuntas en materia de abastecimiento, gestión de flotas, infraestructura logística, transporte y desarrollo de la actividad minera.

El segundo fue celebrado con el Ministerio de Seguridad de la Nación y contempla la colaboración de la Prefectura Naval Argentina en el monitoreo, control y fiscalización de las actividades de extracción de arena y sustancias minerales no metalíferas en ríos navegables de jurisdicción nacional dentro de la provincia. El expediente fue girado a la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente.

También ingresó un proyecto de la diputada Gabriela Lena que propone establecer un sistema integral de prevención, detección temprana y protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual digital generada o manipulada mediante inteligencia artificial. La iniciativa contempla pautas de actuación confidencial en el ámbito educativo, protocolos para evitar la revictimización y mecanismos de articulación entre el Consejo General de Educación (CGE) y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF). El expediente fue girado a la Comisión de Desarrollo Social.

En otro orden, el pleno aprobó diversas Declaraciones de Interés Legislativo. Entre ellas se encuentran el III Torneo Juvenil Carnaval Rugby Challenger 2026, en homenaje a Fabián Otarán, en Gualeguaychú, por iniciativa del diputado Carlos Damasco; el reconocimiento a la gimnasta paranaense Martina Nogueira por su consagración como triple campeona sudamericana en Porto Alegre, impulsado por el diputado Juan Manuel Rossi; y el Torneo de Pesca en Kayak por el aniversario de Amarras del Valle, en Valle María, propuesto por el diputado Lénico Aranda.

En el ámbito cultural, histórico y socioeducativo, se aprobaron los reconocimientos a la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Talitas, a propuesta del diputado Juan José Bahillo; a la XXIX edición de la Expo Pymes Tala, impulsada por la diputada María Elena Romero; a la jornada de concientización y prevención del abuso sexual infantil “Del silencio a la protección”, promovida por la diputada Carolina Streitenberger; al primer equipo de formadores de Educación Sexual Integral, en el marco de los 20 años de la Ley Nacional Nº 26.150, por iniciativa de la diputada Silvia Moreno; y a la quinta edición del Fogón Criollo, en la localidad de Durazno, propuesta por la diputada Vilma Vázquez.

Durante el turno de los homenajes, la diputada Mariana Bentos se refirió al Día de la Reforma Protestante, que recuerda el acontecimiento del 31 de octubre de 1517. En su intervención, destacó los valores de la paz, la solidaridad, la libertad de culto, el diálogo interreligioso y la pluralidad cultural como principios que forman parte de la identidad entrerriana.