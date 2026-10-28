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Flávio Bolsonaro aterrizó en el aeropuerto de Miami-Opa Locka procedente de Argentina

El vuelo en donde viajaba Flávio Bolsonaro repostó en Guayaquil antes de continuar hacia su destino final por una ruta que evitó el territorio brasileño

28 de octubre 2026 · 11:47hs
Flávio Bolsonaro aterrizó en el aeropuerto de Miami-Opa Locka procedente de Argentina

Flávio Bolsonaro aterrizó en el aeropuerto de Miami-Opa Locka procedente de Argentina

Flávio Bolsonaro aterrizó en el aeropuerto de Miami-Opa Locka procedente de Argentina

El avión privado Gulfstream G400 en el que viaja el senador brasileño Flávio Bolsonaro y su familia aterrizó en el aeropuerto de Opa Locka en Miami, tras despegar este miércoles del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en Misiones. El ex candidato presidencial y senador brasileño fue visto descender de la aeronave con su esposa y tres escoltas.

Bolsonaro llegó al aeropuerto de Opa-locka, en el área de Miami, tras un vuelo que despegó de Argentina e hizo una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, para cargar combustible. La ruta elegida evitó sobrevolar el territorio brasileño.

La partida del avión, que había permanecido en el aeropuerto misionero desde la noche del lunes, se produjo en medio de la controversia por la situación judicial del senador, quien habría salido de Brasil pese a una orden atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que le impediría abandonar el país.

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Flávio Bolsonaro aterrizó en el aeropuerto de Miami-Opa Locka procedente de Argentina

La aeronave, un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, pertenece a la empresa Baires Fly S.A. El avión había llegado a Puerto Iguazú el lunes por la noche, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, y su partida hacia Estados Unidos se realizó en la madrugada del miércoles.

La compañía había solicitado el lunes los trámites de Aduana y Migraciones para los pasajeros y la tripulación. El avión permaneció en el aeropuerto después de que la salida prevista para las primeras horas del martes no se concretara.

Horas más tarde del despegue, la agencia migratoria argentina difundió un comunicado a través de la red social X en el que informó sobre el ingreso de cuatro integrantes de la familia Bolsonaro a territorio argentino.

Según el organismo, “Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron al país el lunes 27 de octubre a las 22:50, a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones”.

La autoridad migratoria precisó que los cuatro ciudadanos ingresaron con “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. También indicó que los trámites migratorios se registraron sin incidentes.

El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

“Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró el senador en un video publicado en redes sociales.

La restricción estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con los vínculos entre el legislador y el abogado Willer Tomaz, quien también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

Bolsonaro sostuvo que la resolución se adoptó el domingo por la noche, después de su derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, no precisó a cuál de las investigaciones que enfrenta correspondería la medida.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó el senador. Sus declaraciones aludieron a los comentarios de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, sobre la posibilidad de abandonar Brasil si perdía los comicios.

El Tribunal Supremo y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas sobre el caso, de acuerdo con la información publicada por las agencias. Bolsonaro tampoco precisó a cuál de las investigaciones judiciales que enfrenta correspondería la restricción.

El senador es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas con la financiación de la película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse. A esa causa se suma otra investigación en el Supremo por presunto blanqueo de capitales relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del legislador, según revelaron los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo en vísperas de la segunda vuelta electoral.

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