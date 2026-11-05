La renuncia de Santiago Peña sacudió a Paraguay, en medio del escándalo de Ueno Bank, las protestas masivas y un pedido de juicio político.

Bomba en Paraguay: renunció Santiago Peña en medio de la crisis bancaria y las protestas.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia en medio de la profunda crisis política y financiera que atraviesa el país tras la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

La decisión se conoció después de dos jornadas consecutivas de protestas en Asunción, donde miles de personas salieron a las calles para reclamar la devolución de su dinero y exigir la salida del mandatario. Las manifestaciones incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y denuncias de represión.

Escándalo y crisis en Paraguay: renunció el presidente Santiago Peña

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus servicios. La entidad concentra los depósitos de alrededor de tres millones de personas, casi la mitad de la población del país, lo que generó una fuerte preocupación entre los ahorristas y profundizó el malestar social.

El escándalo también provocó la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y la detención de ocho directivos de la entidad, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez.

En paralelo, diputados de la oposición habían presentado un pedido de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La acusación apuntaba al presunto mal desempeño de sus funciones y a posibles conflictos de intereses por los vínculos comerciales que el mandatario habría mantenido con el grupo empresarial que controlaba el banco.

Además, la oposición cuestionó las decisiones regulatorias del Gobierno y el destino de fondos públicos y previsionales que estaban depositados en la entidad financiera.

Peña había asumido la presidencia en agosto de 2023 y su mandato estaba previsto hasta 2028. Su renuncia abre un nuevo escenario institucional en Paraguay, que deberá resolver la sucesión presidencial de acuerdo con lo establecido en su Constitución.