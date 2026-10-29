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Diego Santilli defendió la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina: "No tenía impedimentos de Interpol"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el excandidato presidencial de Brasil ingresó con la documentación en regla y salió en las mismas condiciones

29 de octubre 2026 · 11:59hs
Diego Santilli defendió la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina: No tenía impedimentos de Interpol

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió este jueves el procedimiento migratorio que permitió al senador brasileño Flávio Bolsonaro salir de la Argentina rumbo a Estados Unidos y aseguró que el dirigente ingresó al país con la documentación en regla y sin restricciones registradas por Interpol.

"Como lo expresó la Dirección General de Migraciones: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones", afirmó Santilli durante su participación en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se desarrolla en Rosario.

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Diego Santilli defendió la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina: "No tenía impedimentos de Interpol"

"Conclusión clara"

Ante una consulta sobre las circunstancias del traslado, el funcionario insistió en que las autoridades argentinas no registraron impedimentos legales para permitir el tránsito del senador brasileño. "Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EEUU vía Guayaquil", sostuvo.

"Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación, Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento", agregó el funcionario, al justificar la actuación de las autoridades nacionales.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ingresó a la Argentina el martes por la noche junto con su esposa y sus dos hijas, a través del puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, y posteriormente abordó un avión privado en Puerto Iguazú que realizó una escala en Guayaquil.

Diego Santilli Flávio Bolsonaro Argentina
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