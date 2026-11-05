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BOM, el proyecto de Lali y Miranda!, tendrá tres shows en el Movistar Arena

El espectáculo que reúne a Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi llegará a Buenos Aires los días 17, 18 y 19 de diciembre

5 de noviembre 2026 · 13:31hs
BOM, el proyecto de Lali y Miranda!, tendrá tres shows en el Movistar Arena

BOM sale a la pista. El proyecto que reúne a Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi anunció tres presentaciones en vivo en el Movistar Arena de Buenos Aires, previstas para el 17, 18 y 19 de diciembre. Bajo el concepto Bailar o morir, la propuesta llevará al escenario el universo musical y visual de su álbum debut, con una celebración pop que combinará canciones nuevas, grandes éxitos y mucho ritmo.

Lali y Miranda! llevarán BOM al Movistar Arena con tres shows en diciembre

Desde el lanzamiento de la primera canción y su shortfilm, hasta la reciente publicación del álbum completo, el proyecto despertó un fuerte interés en redes sociales y plataformas digitales. A pocos días de su estreno, ya superó los cinco millones de reproducciones globales, consolidándose entre los lanzamientos más escuchados de la temporada.

El disco está integrado por diez canciones escritas por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, con producción artística de Ale Sergi y Mauro de Tommaso. El recorrido comienza con el tema que le da nombre al proyecto, Bailar o morir, y continúa con Señora, En Italia, Migajas, Adonde, Hiperlove, Ganar, Piel y Helecho, hasta llegar a Vivo del Pop, una de las canciones que ya se volvió viral. El álbum se encuentra disponible en formato digital, CD y vinilo.

Con sintetizadores, teclados y una base rítmica pensada para bailar, BOM propone llevar su identidad a otro plano: el encuentro en vivo. La potencia pop de Lali y Miranda! se combinará en una experiencia colectiva que recupera clásicos de ambos artistas y suma las nuevas canciones del proyecto. El objetivo es transformar el campo en un gran dancefloor, donde la música y el movimiento sean protagonistas.

La preventa exclusiva para clientes de Banco Provincia comenzará el viernes 6 de noviembre a las 10, con tarjetas Mastercard y Visa y hasta 12 cuotas sin interés. Una vez agotada esa instancia, se habilitará la venta general. Los tickets estarán disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena.

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Lali Miranda Movistar Arena
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