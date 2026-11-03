Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Trabajadora de una escuela de Concordia fue detenida tras sustraer la billetera a una docente y efectuar compras varias con tarjetas de crédito.

La mujer fue puesta a disposición de la justicia tras comprobarse que había hecho gastos con tarjetas.

Un particular hecho se produjo en la escuela Nº 17 Diógenes de Urquiza, cuando una docente denunció el robo de su billetera dentro del establecimiento escolar donde trabaja. De ese modo, perdió su documentación personal, tarjetas bancarias y dinero en efectivo.

La víctima constató posteriormente consumos no autorizados realizados con dichos medios de pago en la tienda online de una farmacia y en una tienda de celulares de la empresa Personal.

Mediante las diligencias llevadas adelante, personal de la Comisaría Segunda logró vincular a una mujer con algunas de las operaciones efectuadas, quien también se desempeña laboralmente en el mismo establecimiento educativo como acompañante terapéutica. Asimismo, se pudo determinar el domicilio donde podrían encontrarse elementos relacionados con el hecho.

Este lunes pasado el mediodía, los agentes cumplieron una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Pirovano y Pasaje Mainez.

En el lugar se procedió al secuestro de la totalidad de los efectos personales denunciados como sustraídos, entre ellos documentación, tarjetas bancarias, billetera y dinero en efectivo.

Los gastos de la mujer detenida

Asimismo, se secuestraron diversos productos adquiridos mediante las operaciones investigadas, entre ellos perfumes, artículos tipo “Squishy”, una bolsa de compra de color rosado de una farmacia (observada en el registro fílmico) y un teléfono celular Samsung Galaxy A16, acompañado de su correspondiente documentación de compra. El valor de los efectos adquiridos mediante las operaciones investigadas rondaría el millón de pesos argentinos.

Asimismo, se procedió al secuestro de un teléfono celular utilizado por la persona investigada, quedando todos los elementos a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Finalmente, por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Luciana Musuliotis, se procedió a la aprehensión de la mujer investigada, de 32 años de edad.