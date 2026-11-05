OSDE chequeará parámetros de salud en la peatonal

La iniciativa se realizará el miércoles 11 de noviembre de 9 a 12 en la Plaza 1ro de Mayo en la zona de la peatonal San Martín de Paraná.

La iniciativa de OSDE y Municipalidad de Paraná se realizará el miércoles 11 de noviembre de 9 a 12 en la Plaza 1ro de Mayo en la zona de la peatonal San Martín.

Una experiencia de prevención activa OSDE, Fundación OSDE y la subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Paraná organizan una jornada de prevención activa abierta a toda la comunidad.

La iniciativa se realizará el miércoles 11 de noviembre de 9 a 12 en la Plaza 1ro de Mayo en la zona de la peatonal San Martín.

Todas las personas que quieran participar podrán hacerse un chequeo de los principales parámetros de su salud en tan solo 15 minutos.

El objetivo es medir algunos factores de riesgo para prevenir la aparición de enfermedades no transmisibles (hipertensión, trastornos cardiovasculares, diabetes, etc.) o bien, detectarlas de manera temprana o disminuir sus consecuencias si ya están presentes.

Para quienes necesiten más controles, dispondrán de orientación por parte de los profesionales a centros de salud para asegurar su seguimiento y continuidad en el tratamiento. "15 minutos para cuidar tu salud forma parte de la propuesta marco que OSDE y Fundación OSDE llevan adelante para ofrecer plenitud a toda la comunidad".