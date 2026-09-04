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El Gobierno británico advierte a Milei: "Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas"

Un portavoz del primer ministro del Gobierno británico, Andy Burnham, dejó en claro que “nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas”.

4 de septiembre 2026 · 16:48hs
El Gobierno británico advirtió a Javier Milei. 

El Gobierno británico advirtió a Javier Milei. 

Un vocero del primer ministro británico, Andy Burnham, dejó oír este viernes tambores de guerra por las Islas Malvinas cuando advirtió que las fuerzas armadas del Reino Unido “están en alerta las 24 horas del día los siete días de la semana”, según un informe de la cadena BBC que tomó la Agencia Noticias Argentinas.

LEER MÁS: Las petroleras que operan en las islas Malvinas le respondieron a Javier Milei

Qué dijeron desde el Gobierno británico

“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, es la expresión textual de un portavoz del primer ministro británico Andy Burnham, que así se hizo eco de la cadena nacional del presidente argentino, Javier Milei.

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Luego, intentó suavizar la cuestión cuando expresó: “En términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola”.

Y cerró: “Ya son nuestro tercer socio comercial más importante en la región y así seguirá siendo”, había señalado antes una funcionaria del primer ministro Burnham, según citan otros informes.

Gobierno británico Milei Fuerzas Armadas
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