El Gobierno informó sobre la caída de convenio de PAMI Concordia

Desde el Gobierno provincial informaron que se reorganizan con los hospitales Masvernat y Felipe Heras, tras la caída del convenio del PAMI Concordia.

El hospital Masvernat será uno de los lugares para la atención de los jubilados.

Ante la finalización del convenio entre PAMI y el Sanatorio Concordia, el Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que dispuso una reorganización de la red sanitaria pública de Concordia con el objetivo de garantizar la atención ante situaciones de urgencia y emergencia.

La estrategia contempla una reorganización de los hospitales Delicia Concepción Masvernat y Felipe Heras, de acuerdo con sus respectivos niveles de complejidad y capacidades asistenciales.

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A su vez, se fortalecieron los mecanismos de articulación entre los distintos efectores de la provincia, contemplando el soporte de hospitales de otras localidades para afrontar eventuales incrementos de demanda y facilitar las derivaciones que sean necesarias.

En este marco, se establecieron circuitos de trabajo destinados a ordenar la atención y evitar la concentración de pacientes en un único efector.

El Hospital Delicia Concepción Masvernat concentrará la respuesta para las situaciones de mayor complejidad, mientras que el Hospital Felipe Heras constituirá otro punto de atención, de acuerdo con la complejidad de cada caso.

Desde la cartera sanitaria provincial también señalaron que la red de hospitales entrerrianos se encuentra preparada para acompañar este proceso y brindar soporte cuando sea necesario, mediante la articulación entre establecimientos y la disponibilidad de recursos para la atención de urgencias y emergencias.

La medida busca que la red pública cuente con capacidad de respuesta ante un eventual incremento de la demanda derivado de la situación generada por la interrupción del convenio.

Gestiones ante PAMI central

Paralelamente, se infirmó que el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, mantiene contacto permanente con autoridades vinculadas a la situación y desarrolla gestiones ante PAMI central, con el objetivo de contribuir a una pronta solución y evitar que los afiliados se vean afectados por la interrupción del convenio.

Desde el Ministerio remarcaron que la continuidad y reorganización de las prestaciones correspondientes a los afiliados de PAMI forman parte de las definiciones que debe adoptar el propio Instituto.

La prioridad del sistema sanitario provincial, según se indicó, es mantener una red organizada, articulada y con capacidad de respuesta, de manera que ante una situación de urgencia o emergencia “ninguna persona quede sin atención”.

La Acción Católica se pronunció por el conflicto

La Acción Católica Argentina (Diócesis de Concordia) emitió un comunicado público en el que expresó su profunda preocupación por el desamparo que atraviesan los adultos mayores en la capital del citrus, particularmente aquellos cuya atención médica depende exclusivamente de la obra social PAMI.

A través de un documento firmado por la presidenta del Consejo Diocesano, María Elena Malvasio, y el asesor del Consejo Diocesano, presbítero José David Zabaleta, la institución puso de manifiesto el difícil contexto asistencial y apeló a la responsabilidad colectiva y gubernamental.

El pronunciamiento inicia recordando compromisos asumidos previamente en el ámbito local: "'Trabajar para garantizar el acceso universal a la salud, a la educación de calidad y al agua potable' decía el punto 8 del pacto de San Antonio", señalaron desde la organización religiosa.

Frente a este antecedente, remarcaron la realidad que viven a diario los jubilados y pensionados: "Hoy nuestros ancianos deambulan de hospital en hospital, esperando atención". Sobre esta brecha entre los acuerdos firmados y la práctica cotidiana, interrogaron: "Entonces, nos decimos, ¿para qué firmamos actas compromiso, si lo que escribimos con la mano lo borramos con el codo? Nuestros adultos mayores están desamparados. Hay una sociedad que los ha olvidado. ¡Y todos somos responsables! Cada uno, a su medida".

El comunicado detalla la marcada disparidad entre los adultos mayores según sus posibilidades económicas u obra social. Si bien algunos pueden acudir a centros privados o cuentan con otra cobertura, existe una porción mayoritaria sumamente vulnerable.

"Pero hay una masa muy grande de nuestros queridos ancianos que dependen de PAMI, y PAMI solo atiende en el hospital público, al que asisten muchos otros sin cobertura social", explicaron, remarcando el impacto que esto genera en la atención del nosocomio público local.

Ante este escenario, insistieron en la necesidad de apelar a la empatía comunitaria: "Es hora de despertar, de compadecernos ante la necesidad ajena. Son muchos los males de nuestra sociedad, pero el sufrimiento de un anciano, si no nos mueve el amperímetro, estamos enfermos".

En el tramo final del comunicado, la Acción Católica de Concordia dirigió un mensaje contundente a los funcionarios y dirigentes con capacidad de gestión: "A quienes tienen en sus manos la toma de decisiones les pedimos, y les exigimos con firmeza: Busquen una salida. Estamos cargando en nuestra conciencia el destino de nuestros mayores. Los que construyeron nuestra comunidad, los que nos dieron tanto, hoy necesitan que les retribuyamos al menos con justicia".

Asimismo, sostuvieron que la complejidad de la crisis requiere de un esfuerzo conjunto: "Tal vez no sea fácil encontrar la salida. Abramos el juego, que entre todos, en un diálogo respetuoso y honesto podremos encontrarla", concluyeron.